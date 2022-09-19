https://uz.sputniknews.ru/20220919/volodin-vsu-ne-opravdali-nadejd-ssha-i-es-pri-kontrnastuplenii-28354505.html
Володин: ВСУ не оправдали надежд США и ЕС при контрнаступлении
Володин: ВСУ не оправдали надежд США и ЕС при контрнаступлении
Володин заявил об изменении риторики США и Евросоюза по ситуации на Украине.
2022-09-19T12:54+0500
2022-09-19T12:54+0500
2022-09-19T12:58+0500
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сша
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украина
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ТАШКЕНТ, 19 сен — Sputnik. Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин сообщил, что Вашингтон и Брюссель осознали, что с главой Украины Владимиром Зеленским победы уже точно не будет, а "за поражение ответственность нести не хотят"."Со стороны Вашингтона и Брюсселя зазвучала новая риторика: вопрос переговоров о мирном урегулировании на Украине всецело зависит от Зеленского. Ранее настаивали на обратном. Заявляли , что конфликт должен быть решен исключительно на поле боя. <...> Поняли, что победы с Зеленским не будет. А за поражение ответственность нести не хотят", — заявил он Tеlegram-канале.По мнению политика, за это время вооруженные силы Украины в рамках контрнаступления ожидания США и ЕС не оправдали, поскольку "Зеленский обещал победу"."Внутриполитическая ситуация в США и Евросоюзе вынуждает их чиновников реагировать. Американцы и европейцы стали высказывать свою позицию по событиям на Украине. Они не готовы платить из своего кармана за политику войны в интересах олигархов и нацистов", — подчеркнул Володин.Он добавил, что инфляция, рост цен, проблемы с энергоресурсами и другие сложности не могут не беспокоить США и Евросоюз в преддверии зимы.До этого глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в статье французской газеты Journal du dimanche отметил, что именно Украине надо выдвинуть условия для стабилизации остановки.
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володи всу не оправдали надежд сша и ес при контрнаступлении евросоюз россия риторика заявления новости спецоперация
володи всу не оправдали надежд сша и ес при контрнаступлении евросоюз россия риторика заявления новости спецоперация
Володин: ВСУ не оправдали надежд США и ЕС при контрнаступлении
12:54 19.09.2022 (обновлено: 12:58 19.09.2022)
Спикер Госдумы заявил об изменении риторики Соединенных Штатов и Евросоюза по ситуации на Украине.
ТАШКЕНТ, 19 сен — Sputnik.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин сообщил
, что Вашингтон и Брюссель осознали, что с главой Украины Владимиром Зеленским победы уже точно не будет, а "за поражение ответственность нести не хотят".
"Со стороны Вашингтона и Брюсселя зазвучала новая риторика: вопрос переговоров о мирном урегулировании на Украине всецело зависит от Зеленского. Ранее настаивали на обратном. Заявляли , что конфликт должен быть решен исключительно на поле боя. <...> Поняли, что победы с Зеленским не будет. А за поражение ответственность нести не хотят", — заявил он Tеlegram-канале.
По мнению политика, за это время вооруженные силы Украины в рамках контрнаступления ожидания США и ЕС не оправдали, поскольку "Зеленский обещал победу".
"Внутриполитическая ситуация в США и Евросоюзе вынуждает их чиновников реагировать. Американцы и европейцы стали высказывать свою позицию по событиям на Украине. Они не готовы платить из своего кармана за политику войны в интересах олигархов и нацистов", — подчеркнул Володин.
Он добавил, что инфляция, рост цен, проблемы с энергоресурсами и другие сложности не могут не беспокоить США и Евросоюз в преддверии зимы.
До этого глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в статье французской газеты Journal du dimanche отметил, что именно Украине надо выдвинуть условия для стабилизации остановки.