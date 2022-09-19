https://uz.sputniknews.ru/20220919/volodin-vsu-ne-opravdali-nadejd-ssha-i-es-pri-kontrnastuplenii-28354505.html

Володин: ВСУ не оправдали надежд США и ЕС при контрнаступлении

Володин: ВСУ не оправдали надежд США и ЕС при контрнаступлении

Володин заявил об изменении риторики США и Евросоюза по ситуации на Украине.

2022-09-19T12:54+0500

2022-09-19T12:54+0500

2022-09-19T12:58+0500

россия

вячеслав володин

сша

ес

украина

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/08/19/27461427_0:127:3189:1920_1920x0_80_0_0_2913e82bd104ed8be2fbf67eafa05972.jpg

ТАШКЕНТ, 19 сен — Sputnik. Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин сообщил, что Вашингтон и Брюссель осознали, что с главой Украины Владимиром Зеленским победы уже точно не будет, а "за поражение ответственность нести не хотят"."Со стороны Вашингтона и Брюсселя зазвучала новая риторика: вопрос переговоров о мирном урегулировании на Украине всецело зависит от Зеленского. Ранее настаивали на обратном. Заявляли , что конфликт должен быть решен исключительно на поле боя. <...> Поняли, что победы с Зеленским не будет. А за поражение ответственность нести не хотят", — заявил он Tеlegram-канале.По мнению политика, за это время вооруженные силы Украины в рамках контрнаступления ожидания США и ЕС не оправдали, поскольку "Зеленский обещал победу"."Внутриполитическая ситуация в США и Евросоюзе вынуждает их чиновников реагировать. Американцы и европейцы стали высказывать свою позицию по событиям на Украине. Они не готовы платить из своего кармана за политику войны в интересах олигархов и нацистов", — подчеркнул Володин.Он добавил, что инфляция, рост цен, проблемы с энергоресурсами и другие сложности не могут не беспокоить США и Евросоюз в преддверии зимы.До этого глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в статье французской газеты Journal du dimanche отметил, что именно Украине надо выдвинуть условия для стабилизации остановки.

россия

сша

ес

украина

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

володи всу не оправдали надежд сша и ес при контрнаступлении евросоюз россия риторика заявления новости спецоперация