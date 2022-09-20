https://uz.sputniknews.ru/20220920/akter-sergey-puskepalis-pogib-v-dtp-28397799.html
Актер Сергей Пускепалис погиб в ДТП
Актер Сергей Пускепалис погиб в ДТП
Российский актер погиб в результате автоаварии в Ярославской области.
2022-09-20T17:14+0500
2022-09-20T17:14+0500
2022-09-20T17:26+0500
россия
актер
погиб
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ТАШКЕНТ, 20 сен – Sputnik. Российский актер, художественный руководитель ярославского театра имени Волкова Сергей Пускепалис погиб в ДТП в Ярославской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона.По официальным данным МВД, во вторник около 11.00 по местному времени легковой автомобиль, в котором ехал актер, столкнулся с грузовиком. Пускепалис и его водитель погибли, еще один человек госпитализирован.Напомним, Сергей Пускепалис был одним из гостей прошедшего на днях Международного ташкентского кинофестиваля.
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сергей пускепалис погиб дтп ярославская область ташкентский международный кинофестиваль
сергей пускепалис погиб дтп ярославская область ташкентский международный кинофестиваль
Актер Сергей Пускепалис погиб в ДТП
17:14 20.09.2022 (обновлено: 17:26 20.09.2022)
Российский актер погиб в результате автоаварии в Ярославской области.
ТАШКЕНТ, 20 сен – Sputnik. Российский актер, художественный руководитель ярославского театра имени Волкова Сергей Пускепалис погиб в ДТП в Ярославской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона.
По официальным данным МВД, во вторник около 11.00 по местному времени легковой автомобиль, в котором ехал актер, столкнулся с грузовиком. Пускепалис и его водитель погибли, еще один человек госпитализирован.
Напомним, Сергей Пускепалис был одним из гостей прошедшего на днях Международного ташкентского кинофестиваля.