https://uz.sputniknews.ru/20220920/akter-sergey-puskepalis-pogib-v-dtp-28397799.html

Актер Сергей Пускепалис погиб в ДТП

Актер Сергей Пускепалис погиб в ДТП

Российский актер погиб в результате автоаварии в Ярославской области.

2022-09-20T17:14+0500

2022-09-20T17:14+0500

2022-09-20T17:26+0500

россия

актер

погиб

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/09/14/28396887_0:0:2939:1654_1920x0_80_0_0_a573bc650dc36eb8194cc896a8b390b7.jpg

ТАШКЕНТ, 20 сен – Sputnik. Российский актер, художественный руководитель ярославского театра имени Волкова Сергей Пускепалис погиб в ДТП в Ярославской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона.По официальным данным МВД, во вторник около 11.00 по местному времени легковой автомобиль, в котором ехал актер, столкнулся с грузовиком. Пускепалис и его водитель погибли, еще один человек госпитализирован.Напомним, Сергей Пускепалис был одним из гостей прошедшего на днях Международного ташкентского кинофестиваля.

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

сергей пускепалис погиб дтп ярославская область ташкентский международный кинофестиваль