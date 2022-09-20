https://uz.sputniknews.ru/20220920/aviakompaniya-azal-zapuskaet-reysy-v-samarkand-28376135.html
Авиакомпания Azal запускает рейсы в Самарканд
Авиакомпания Azal запускает рейсы в Самарканд
Подробнее о расписание рейсов из Баку в Самарканд и Ташкент - читайте в нашем материале.
2022-09-20T09:02+0500
2022-09-20T09:02+0500
2022-09-20T09:02+0500
туризм
авиакомпания
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расписание
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ТАШКЕНТ, 20 сен – Sputnik. Авиакомпания Azal с начала октября запускает новый маршрут в Самарканд, а также увеличивает частоту полетов в Ташкент. Об этом сообщает пресс-служба национального авиаперевозчика Азербайджана.Так, полеты в Самарканд будут осуществляться два раза в неделю — по вторникам и пятницам.Также "Азербайджанские авиалинии" увеличивают частоту рейсов, выполняемых по маршруту "Баку — Ташкент — Баку", до пяти раз в неделю. В настоящее время регулярные рейсы между двумя столицами осуществляются по понедельникам, средам и субботам, а в скором времени будут также выполняться по четвергам и воскресеньям.Известно, что продажа авиабилетов по данным маршрутам в скором времени откроется на официальном сайте авиакомпании, также их можно приобрести в аккредитованных агентствах авиаперевозчика.
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авиакомпания azal запускает рейсы в самарканд подробнее о расписание рейсов из баку в самарканд и ташкент купить билеты расписание баку ташкент самарканд
авиакомпания azal запускает рейсы в самарканд подробнее о расписание рейсов из баку в самарканд и ташкент купить билеты расписание баку ташкент самарканд
Авиакомпания Azal запускает рейсы в Самарканд
Подробнее о расписание рейсов из Баку в Самарканд и Ташкент — читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 20 сен – Sputnik.
Авиакомпания Azal с начала октября запускает новый маршрут в Самарканд, а также увеличивает частоту полетов в Ташкент. Об этом сообщает
пресс-служба национального авиаперевозчика Азербайджана.
Так, полеты в Самарканд будут осуществляться два раза в неделю — по вторникам и пятницам.
Также "Азербайджанские авиалинии" увеличивают частоту рейсов, выполняемых по маршруту "Баку — Ташкент — Баку", до пяти раз в неделю. В настоящее время регулярные рейсы между двумя столицами осуществляются по понедельникам, средам и субботам, а в скором времени будут также выполняться по четвергам и воскресеньям.
Известно, что продажа авиабилетов по данным маршрутам в скором времени откроется на официальном сайте авиакомпании, также их можно приобрести в аккредитованных агентствах авиаперевозчика.