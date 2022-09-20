https://uz.sputniknews.ru/20220920/ekonomist-mitraxovich-rasskazal-o-realnom-znachenii-evropeyskix-gazoxranilisch-28376280.html

Экономист Митрахович рассказал о реальном значении европейских газохранилищ

Экономист Митрахович рассказал о реальном значении европейских газохранилищ

Важность подземных газовых хранилищ в борьбе с энергетическим кризисом в Европе сильно преувеличена, ведь они используются параллельно с обычными поставками, и накопленного газа не хватит для покрытия дефицита.

2022-09-20T09:34+0500

2022-09-20T09:34+0500

2022-09-20T09:34+0500

видео

европа

газ

дефицит

поставки

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Об этом в интервью Sputnik на русском рассказал научный сотрудник Финансового университета при Правительстве РФ, эксперт Фонда Национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович. Сколько ЕС сможет продержаться без газа из России на самом деле? Что будет с Европой, если подачу газа прекратит и Норвегия? Что будет с ценами на энергоносители дальше? Обо всем этом смотрите в нашем видео.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

экономист митрахович рассказал о реальном значении европейских газохранилищ важность подземных газовых хранилищ в борьбе с энергетическим кризисом в европе сильно преувеличена ведь они используются параллельно с обычными поставками и накопленного газа не хватит для покрытия дефицита