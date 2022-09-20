https://uz.sputniknews.ru/20220920/ekonomist-mitraxovich-rasskazal-o-realnom-znachenii-evropeyskix-gazoxranilisch-28376280.html
Экономист Митрахович рассказал о реальном значении европейских газохранилищ
Экономист Митрахович рассказал о реальном значении европейских газохранилищ
Важность подземных газовых хранилищ в борьбе с энергетическим кризисом в Европе сильно преувеличена, ведь они используются параллельно с обычными поставками, и накопленного газа не хватит для покрытия дефицита.
2022-09-20T09:34+0500
2022-09-20T09:34+0500
2022-09-20T09:34+0500
видео
европа
газ
дефицит
поставки
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Об этом в интервью Sputnik на русском рассказал научный сотрудник Финансового университета при Правительстве РФ, эксперт Фонда Национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович. Сколько ЕС сможет продержаться без газа из России на самом деле? Что будет с Европой, если подачу газа прекратит и Норвегия? Что будет с ценами на энергоносители дальше? Обо всем этом смотрите в нашем видео.
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экономист митрахович рассказал о реальном значении европейских газохранилищ важность подземных газовых хранилищ в борьбе с энергетическим кризисом в европе сильно преувеличена ведь они используются параллельно с обычными поставками и накопленного газа не хватит для покрытия дефицита
экономист митрахович рассказал о реальном значении европейских газохранилищ важность подземных газовых хранилищ в борьбе с энергетическим кризисом в европе сильно преувеличена ведь они используются параллельно с обычными поставками и накопленного газа не хватит для покрытия дефицита
Экономист Митрахович рассказал о реальном значении европейских газохранилищ
Важность подземных газовых хранилищ в борьбе с энергетическим кризисом в Европе сильно преувеличена, ведь они используются параллельно с обычными поставками, и накопленного газа не хватит для покрытия дефицита.
Об этом в интервью Sputnik на русском рассказал научный сотрудник Финансового университета при Правительстве РФ, эксперт Фонда Национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.
Сколько ЕС сможет продержаться без газа из России на самом деле? Что будет с Европой, если подачу газа прекратит и Норвегия? Что будет с ценами на энергоносители дальше? Обо всем этом смотрите в нашем видео.