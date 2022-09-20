https://uz.sputniknews.ru/20220920/k-chemu-privedut-referendumy-v-donbasse---video-28405310.html

К чему приведут референдумы в Донбассе - видео

К чему приведут референдумы в Донбассе - видео

Политолог Сергей Михеев рассказал о последствиях референдумов в Донбассе, Запорожье и на Херсонщине.

2022-09-20T22:23+0500

2022-09-20T22:23+0500

2022-09-20T22:23+0500

видео

референдум

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/09/14/28400766_0:0:1260:710_1920x0_80_0_0_747bc2d8b590b474fbb2814adeaaaff9.png

Референдумы покажут мировому сообществу, что Россия не будет уходить с этих территорий, объясняет Sputnik политолог Сергей Михеев.По его словам, решение о народном волеизъявлении приняли сейчас из-за недавних варварских обстрелов Донецка и Луганска.Результаты референдумов покажут жителям освобожденных территорий, что Россия их не бросит.Запад, конечно, ответит. Например, Вашингтон и Брюссель могут начать склонять нейтральные страны к антироссийским санкциям или использовать замороженные российские активы для поддержки Украины.Есть ли шанс расколоть западный блок изнутри? Как падение долларовой системы сделает мир более свободным? Обо всем этом смотрите в нашем видео.

донбасс

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

видео к чему приведут референдумы в донбассе политолог сергей михеев запорожье херсонщина запад санкции россия