https://uz.sputniknews.ru/20220920/k-chemu-privedut-referendumy-v-donbasse---video-28405310.html
К чему приведут референдумы в Донбассе - видео
К чему приведут референдумы в Донбассе - видео
Политолог Сергей Михеев рассказал о последствиях референдумов в Донбассе, Запорожье и на Херсонщине.
2022-09-20T22:23+0500
2022-09-20T22:23+0500
2022-09-20T22:23+0500
видео
референдум
донбасс
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Референдумы покажут мировому сообществу, что Россия не будет уходить с этих территорий, объясняет Sputnik политолог Сергей Михеев.По его словам, решение о народном волеизъявлении приняли сейчас из-за недавних варварских обстрелов Донецка и Луганска.Результаты референдумов покажут жителям освобожденных территорий, что Россия их не бросит.Запад, конечно, ответит. Например, Вашингтон и Брюссель могут начать склонять нейтральные страны к антироссийским санкциям или использовать замороженные российские активы для поддержки Украины.Есть ли шанс расколоть западный блок изнутри? Как падение долларовой системы сделает мир более свободным? Обо всем этом смотрите в нашем видео.
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видео к чему приведут референдумы в донбассе политолог сергей михеев запорожье херсонщина запад санкции россия
видео к чему приведут референдумы в донбассе политолог сергей михеев запорожье херсонщина запад санкции россия
К чему приведут референдумы в Донбассе - видео
Политолог Сергей Михеев рассказал о последствиях референдумов в Донбассе, Запорожье и на Херсонщине.
Референдумы покажут мировому сообществу, что Россия не будет уходить с этих территорий, объясняет Sputnik политолог Сергей Михеев.
По его словам, решение о народном волеизъявлении приняли сейчас из-за недавних варварских обстрелов Донецка и Луганска.
Результаты референдумов покажут жителям освобожденных территорий, что Россия их не бросит.
Запад, конечно, ответит. Например, Вашингтон и Брюссель могут начать склонять нейтральные страны к антироссийским санкциям или использовать замороженные российские активы для поддержки Украины.
Есть ли шанс расколоть западный блок изнутри? Как падение долларовой системы сделает мир более свободным? Обо всем этом смотрите в нашем видео.