https://uz.sputniknews.ru/20220920/komu-vygoden-transportnyy-koridor-ot-kitaya-do-afganistana-28403258.html

Кому выгоден транспортный коридор от Китая до Афганистана

Кому выгоден транспортный коридор от Китая до Афганистана

Эксперты оценили будущее коридора "Китай – Кыргызстан – Узбекистан – Афганистан"

2022-09-20T19:19+0500

2022-09-20T19:19+0500

2022-09-20T19:19+0500

общество

железная дорога

транспортный коридор

китай

кыргызстан

узбекистан

афганистан

мнение эксперта

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/09/13/28375573_0:3:915:518_1920x0_80_0_0_d96539508130f7ca34c22f6af191467c.jpg

ТАШКЕНТ, 20 сен - Sputnik. Первый грузовой поезд отправился по недавно созданному транспортному коридору "Китай – Кыргызстан – Узбекистан – Афганистан". По данным пресс-службы "Узбекистон темир йуллари", отправка поезда произошла 19 сентября. Пилотный состав, сформированный китайской стороной, везет преимущественно продовольственные товары и бытовую технику.Коридор "Китай – Кыргызстан – Узбекистан – Афганистан" считается мультимодальным, поскольку включает несколько видов сообщения: автомобильное и железнодорожное. Так, грузоперевозки от станции Кашгар в Китае до кыргызстанской станции Ош осуществляются автомобильным транспортом. А дальше, по маршруту через Узбекистан, до станции Мазари-Шариф в Узбекистане груз отправляют по железной дороге.По прогнозам "Узбекистон темир йуллари", число грузов по новому коридору превысит 4 тысячи контейнеров в год. Как данный объем поставок может повлиять на экономику Узбекистана – читайте в обзоре Sputnik.Инициатива УзбекистанаЗапустить транспортный коридор от Китая до Афганистана в свое время предложил Узбекистан – в ходе встречи главы правления "Узбекистон темир йуллари" Хуснутдина Хасилова с руководителями железных дорог Кыргызстана и Афганистана, а также властями КНР.Актуальность этого предложения, по словам узбекской стороны, заключалась во взаимной выгоде от запуска перевозок. В чем эта выгода, корреспонденту Sputnik объяснил кандидат экономических наук Михаил Беляев.Слова Беляева подтверждают цифры, опубликованные узбекистанским Центром экономических исследований и реформ (ЦЭИР). За первые семь месяцев текущего года Узбекистан увеличил торговлю с Казахстаном на 11,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – внешнеторговый оборот двух государств достиг $2,5 млрд.Усилилась и торговля с Кыргызстаном – показатель внешнеторгового оборота составил $659,9 млн (рост на 30%). Торговля с Туркменистаном возросла на 8,5% ($485,8 млн), а с Таджикистаном – на 16,2% ($340,4 млн).Говоря о странах, связанных с регионом, стоит отметить, что Китай и Россия остаются главными торговыми партнерами Узбекистана. Внешнеторговый оборот Узбекистана с Россией с января по июль вырос на 29% по сравнению с показателями прошлого года и составил $4,8 млрд. Торговля с Китаем же добралась до $5,2 млрд (еще в прошлом году оборот торговли Ташкента и Пекина составлял 4 млрд за аналогичный период).Что дает коридор УзбекистануВ ближайшие пять лет Узбекистан, по данным Министерства инвестиций и внешней торговли республики, планирует увеличить рост экономики в 1,5 раза и довести экспортный потенциал до $30 млрд к 2026 году. Достичь этой цели реально, если возрастет и объем международных грузоперевозок в 1,5 раза.Важно также помнить, что транспортировка грузов означает их перевалку и обслуживание, напоминает Сергей Храпач. Все эти процессы создают рабочие места, поскольку возникают центры по обработке грузов и их дальнейшей разгрузки по локальным точкам.Плюсы для ШОСПоявление транспортного коридора с участием Китая может быть воспринято, как форма конкуренции за регион с Россией, однако это не так, считает Михаил Беляев. По его мнению, новый путь создает дополнительные возможности для сотрудничества Узбекистана и России.Более того, на самаркандском саммите ШОС 16 сентябре лидер КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай готов вместе с Россией выводить мир на траекторию устойчивого развития. Также стало известно, что Пекин и Москва планируют достичь товарооборота в $200 млрд к 2024 году.Тем временем власти Узбекистана рассчитывают, что проект нового коридора станет важным звеном транспортной сети в рамках ШОС. Напомним: именно Узбекистан предложил разработать Стратегию сотрудничества ШОС по развитию взаимосвязанности, эффективных экономических и транспортных коридоров.

китай

афганистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

транспортный коридор китай кыргызстан узбекистан афганистан мультимодальный кому выгоден в чем преимущество россия шос кандидат экономических наук михаил беляев председатель правления ассоциации "межрегионавтотранс" экономист сергей храпач