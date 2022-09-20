https://uz.sputniknews.ru/20220920/kyrgyzstan-gotov-prinyat-posrednichestvo-oon-obse-i-odkb-v-peregovorax-s-tadjikistanom-28405478.html
Кыргызстан готов принять посредничество ООН, ОБСЕ и ОДКБ в переговорах с Таджикистаном
Кыргызстан готов принять посредничество ООН, ОБСЕ и ОДКБ в переговорах с Таджикистаном
Президент Кыргызстана заявил о готовности принять посредничество международных организаций в урегулировании конфликта с Таджикистаном, так как доверие к нему "пошатнулось".
2022-09-20T21:53+0500
2022-09-20T21:53+0500
2022-09-20T21:53+0500
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ТАШКЕНТ, 20 сен - Sputnik. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров выступил на 77-й сессии Генассамблеи ООН.В своей речи глава республики заявил, что готов принять содействие международных организаций в переговорах с Таджикистаном.“С учетом последних противоправных действий соседей наше доверие пошатнулось, мы готовы к продолжению переговоров и международному посредничеству со стороны международных организаций, в том числе ООН, ОБСЕ и ОДКБ", — сказал Жапаров.Приграничный конфликт между Кыргызстаном и Таджикистаном начался на прошлой недели. В пятницу они переросли в масштабные боестолкновения.Стороны обвинили друг друга в обстрелах. Ожесточенные бои между военными двух стран длились весь день почти по всему периметру границы. Прекращения огня удалось достичь только к ночи. Утром субботы периодические столкновения возобновились. Стороны обвинили друг друга в нарушении соглашения о прекращении огня. Перестрелки остановились только к вечеру субботы.Кыргызская сторона сообщила о 59 погибших и 183 пострадавших своих гражданах в результате боестолкновений. Таджикистан заявил о 41 погибшем и 30 пострадавших.
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кыргызстан таджикистан президент готовность принять посредничество международные организации конфликт доверие
кыргызстан таджикистан президент готовность принять посредничество международные организации конфликт доверие
Кыргызстан готов принять посредничество ООН, ОБСЕ и ОДКБ в переговорах с Таджикистаном
Президент Кыргызстана заявил о готовности принять посредничество международных организаций в урегулировании конфликта с Таджикистаном, так как доверие к нему "пошатнулось".
ТАШКЕНТ, 20 сен - Sputnik. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров выступил на 77-й сессии Генассамблеи ООН.
В своей речи глава республики заявил, что готов принять содействие международных организаций в переговорах с Таджикистаном.
“С учетом последних противоправных действий соседей наше доверие пошатнулось, мы готовы к продолжению переговоров и международному посредничеству со стороны международных организаций, в том числе ООН, ОБСЕ и ОДКБ", — сказал Жапаров.
Приграничный конфликт между Кыргызстаном и Таджикистаном начался на прошлой недели. В пятницу они переросли в масштабные боестолкновения.
Стороны обвинили друг друга в обстрелах. Ожесточенные бои между военными двух стран длились весь день почти по всему периметру границы. Прекращения огня удалось достичь только к ночи. Утром субботы периодические столкновения возобновились. Стороны обвинили друг друга в нарушении соглашения о прекращении огня. Перестрелки остановились только к вечеру субботы.
Кыргызская сторона сообщила о 59 погибших и 183 пострадавших своих гражданах в результате боестолкновений. Таджикистан заявил о 41 погибшем и 30 пострадавших.