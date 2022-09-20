https://uz.sputniknews.ru/20220920/ministr-innovatsiy-otvetil-na-pismo-yunogo-izobretatelya-iz-kashkadarinskoy-oblasti-28384060.html
Министр инноваций ответил на письмо юного изобретателя из Кашкадарьинской области
Министр инноваций ответил на письмо юного изобретателя из Кашкадарьинской области
Семиклассник из Кашкадарьинской области, написавший послание Иброхиму Абдурахмонову, получил в ответ благодарственное письмо и подарки от министра.
2022-09-20T14:14+0500
2022-09-20T14:14+0500
2022-09-20T14:14+0500
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министр
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ТАШКЕНТ, 19 сен – Spuitnik. Юный житель Кашкадарьинской области Ахрорбек Фарходов, принимавший участие в областном этапе выставки инновационных разработок "InnoWeek-2022", передал письмо министру инновационного развития и получил от него ответное послание и подарки.Корреспондент Sputnik пообщался с молодым изобретателем.Ахрорбек живет в селе Оммагон Шахрисабзского района и учится в 7 классе. Мастерить различные приборы он начал с 7-8 лет. Первой его "самоделкой" была игрушечная машинка с моторчиком.Мальчик живет в горном селе, поэтому детали достать непросто. Его отец, Абиджон, покупает необходимое на рынке в райцентре. Поэтому Ахрорбек не продает и не передает никому свои "самоделки", а хранит их дома, а при необходимости разбирает и делает что-то новое.Свои изделия Ахрорбек представил на областной выставке. Воспользовавшись случаем, он также передал послание министру инноваций.Читайте также: Школьница из Узбекистана выиграла чемпионат мира по шашками
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юный изобретатель ахрорбек фарходов выставка innoweek-2022 письмо министру инновационного развития иброхим абдурахмонов шахрисабзкий район кашкадарьинской области
юный изобретатель ахрорбек фарходов выставка innoweek-2022 письмо министру инновационного развития иброхим абдурахмонов шахрисабзкий район кашкадарьинской области
Министр инноваций ответил на письмо юного изобретателя из Кашкадарьинской области
Семиклассник из Кашкадарьинской области, написавший послание Иброхиму Абдурахмонову, получил в ответ благодарственное письмо и подарки от министра.
ТАШКЕНТ, 19 сен – Spuitnik. Юный житель Кашкадарьинской области Ахрорбек Фарходов, принимавший участие в областном этапе выставки инновационных разработок "InnoWeek-2022", передал письмо министру инновационного развития и получил от него ответное послание и подарки.
Корреспондент Sputnik
пообщался с молодым изобретателем.
Ахрорбек живет в селе Оммагон Шахрисабзского района и учится в 7 классе. Мастерить различные приборы он начал с 7-8 лет. Первой его "самоделкой" была игрушечная машинка с моторчиком.
"Я уже делал блендер, колонку, водяные насосы, кораблики с дистанционным управлением, экскаватор, машинки. Самое сложное – находить необходимые детали, особенно моторы", - делится Ахрорбек.
Мальчик живет в горном селе, поэтому детали достать непросто. Его отец, Абиджон, покупает необходимое на рынке в райцентре. Поэтому Ахрорбек не продает и не передает никому свои "самоделки", а хранит их дома, а при необходимости разбирает и делает что-то новое.
Свои изделия Ахрорбек представил на областной выставке. Воспользовавшись случаем, он также передал послание министру инноваций.
"Я написал письмо министру инновационного развития Иброхиму Абдурахмонову, рассказал, что увлекаюсь технологиями и хочу в будущем учиться в Ташкенте. Министр ответил мне, прислал благодарственное письмо и подарки. Он пожелал мне окончить вуз, приобрести знания и стать ценным специалистом в том, что мне интересно", - рассказал школьник.