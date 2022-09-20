Обыкновенный фашизм. Как ВСУ расправляются с жителями Харьковской области
© © AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeВладимир Зеленский
© © AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
В Харьковской области полным ходом идет зачистка населения от "пророссийских элементов".
ТАШКЕНТ, 20 сен - Sputnik, Виктор Ковалев. Людей хватают на улицах и увозят в неизвестном направлении. Поводом для расправы может стать что угодно — от записи в социальных сетях до доноса обиженного соседа. О неприкрытом терроре киевского режима — в материале РИА Новости.
Охота на людей
Украинские СМИ переполнены сообщениями о том, как их армия, СБУ и полиция борются с так называемыми "коллаборантами". Между тем за всем этим скрывается настоящий терроризм. Киев объявляет врагами государства тех, кто стал жить по новым правилам и перешел на российские стандарты образования, документооборота, здравоохранения.
Работал учителем в школе — до трех лет лишения свободы. Продавал что-нибудь россиянам или оказывал иные услуги — пять. Занял должность в администрации, участвовал в решении организационных вопросов — десять. Судья или полицейский — 15. За информационное сопровождение российской политики — 20. Если в результате действий "коллаборанта" погибли люди или наступили другие "тяжкие последствия" — пожизненное. Возбудили больше тысячи подобных дел. Причем осужденные не подлежат обмену на военнопленных.
Кроме того, судят за государственную измену. Но в этом случае обвинению придется доказать вред, нанесенный суверенитету Украины, территориальной целостности, обороноспособности или информационной безопасности. С "коллаборационизмом" достаточно простого взаимодействия с представителями России.
В Сети немало роликов о том, как украинские военные разъезжают, например по Купянску, и выискивают тех, кто так или иначе сотрудничал с россиянами. Людей бьют, оскорбляют, унижают, заставляют просить прощения за работу на Москву. Рядовые украинцы передвигаются по "освобожденным территориям", как загнанные звери. Каждого в любую минуту могут объявить предателем.
Невыдуманные истории
На людей охотится "территориальная оборона" Харьковской области. Карателей специально формировали из отрядов, которые в последние месяцы несли большие потери. По данным СМИ, Киев требует очистить от "врагов Украины" Изюм, Балаклею, Купянск и другие населенные пункты Харьковской области, где стояла российская армия, к концу сентября. Если боевики не уложатся в график, на помощь отправят тероборону из Львовской области.
"Фильтрация займет около десяти дней… В городе спокойно, военные занимаются зачисткой", — буднично описывает происходящее назначенный Киевом мэр Изюма Валерий Марченко.
На практике это происходит следующим образом: возле человека останавливается автомобиль, зачастую гражданский, из которого выходят несколько военных. Прямо на улице устраивают допрос: кем работал, сколько получал, почему согласился сотрудничать с россиянами. Какими бы ни были ответы, судьба "коллаборанта" уже предрешена.
К примеру, Валентина из Волновахи несколько дней не может связаться с подругой, живущей под Харьковом. До прихода союзных войск России, ДНР и ЛНР ее муж работал в местном отделе МЧС и при новых властях остался спасателем: вытаскивал из-под завалов людей, пострадавших из-за украинских обстрелов, тушил жилые дома. Он никогда не занимался политикой, только помогал окружающим.
"По словам коллег, его увезли прямо с рабочего места неизвестно куда. Теперь и подруга не выходит на связь, не отвечает на сообщения", — переживает Валентина.
Карателям нередко помогают соседи: одни сводят личные счеты, другие надеются тем самым отвести опасность от себя, третьи просто ненавидят Россию. "Я работала медсестрой. Когда российская армия ушла, соседи сказали, что сдадут меня украинцам и те перережут мне горло. Составляли расстрельные списки", — рассказала Евгения из села Борисовка. Ей удалось спастись: сейчас она в лагере для беженцев в Белгородской области.
Глас народа
Между тем не все украинцы настроены так свирепо. Как сообщает Киевский международный институт социологии, около половины граждан считают, что за сотрудничество с Россией не нужно наказывать бизнесменов и учителей. Преследование медиков одобрили 20 процентов, чиновников — 69. Разумеется, наиболее радикальны в западных областях Украины.
"Никто не сомневался в том, как украинские власти будут вести себя на этих территориях. Киев никогда не жалел своих граждан, а жителей Левобережной Украины там вообще не считают за людей. Это видно даже на примере Николаева, который находится под украинским контролем и не осажден, но там перебои с поставками воды, еды и лекарств", — говорит политолог Александр Дудчак.
Чтобы обвинили в работе на Кремль, достаточно иметь в телефоне российский номер или неуважительно отозваться о каких-то украинских политиках, подчеркивает эксперт. Уклонение от мобилизации (которую в народе часто называют "могилизацией") — тоже предательство. Чтобы упростить репрессии, власти даже создали специальное онлайн-приложение, в котором можно быстро оформить донос в СБУ.
При этом Запад даже не думает осуждать Киев, отмечает политолог Сергей Марков. "Во главе страны находятся марионетки, Украина должна превратиться в анти-Россию, поэтому проводится насильственная дерусификация населения. Те, кто не поддается, становятся жертвами жесточайших политических расправ", — указывает аналитик.
Эту политику проводят с 2014-го, но раньше неонацисты задавали тон прежде всего в силовых структурах. Теперь же все государство под их властью, считает эксперт.
"Современную Украину можно сравнить с фашистскими режимами ХХ века в Италии и Германии. Выбор западных кураторов неслучаен — такие политические системы продемонстрировали высокую эффективность в условиях боевых действий", — подчеркивает Марков.
Опрошенные РИА Новости специалисты полагают, что цель Киева только одна — расправами над жителями Харьковской области запугать остальных украинцев и заставить их отказаться от сотрудничества с Россией.
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