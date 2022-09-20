https://uz.sputniknews.ru/20220920/ot-kakix-bolezney-mogut-zaschitit-molochnye-produkty-28375345.html
От каких болезней могут защитить молочные продукты
От каких болезней могут защитить молочные продукты
О том, как стакан молока может снизить риск возникновения сахарного диабета - читайте в нашем материале.
2022-09-20T07:01+0500
2022-09-20T07:01+0500
2022-09-20T07:01+0500
это интересно
болезнь
молочная продукция
молоко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/09/13/28345270_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4155ed3441e64b3746822fd44b6f95e7.jpg
Употребление молочных продуктов снижает риск развития сахарного диабета второго типа, сообщает РИА Новости.Данный вид диабета является наиболее распространенным. Он возникает, когда поджелудочная железа не может вырабатывать достаточное количество инсулина. Или же он не действует должным образом.Специалисты рекомендуют употреблять продукты растительного происхождения — цельное зерно, овощи, фрукты, бобовые, оливковое масло. Также советуют ограничивать потребление большинства продуктов животного происхождения. Не все источники животного белка одинаково полезны.Доктор Аннализа Гиосу из Неаполитанского университета вместе с коллегами провела исследование. Выяснилось, что стакан молока в день снижает риск развития диабета второго типа на 10%, ряженка, кефир и творог (200 г/день) — на 5%, натуральный йогурт (одна баночка) — на 6%, а обезжиренные молочные продукты — на 3%.Врач подчеркивает, что эти продукты полезны только в небольших количествах. Следует всегда контролировать свой рацион.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/09/13/28345270_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_89fc199a4157e841fb76cf2f845cac4e.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
от каких болезней могут защитить молочные продукты о том как стакан молока может снизить риск возникновения сахарного диабета как молочные продукты могут снижать риск возникновения сахарного диабета сахарный диабет почему появляется что такое как снизить сахар в крови какие продукты помогают снизить уровень сахара снижают что делать чтобы какие продукты можно есть при сахарном диабете чем отличается сахарный диабет первого и второго типа
от каких болезней могут защитить молочные продукты о том как стакан молока может снизить риск возникновения сахарного диабета как молочные продукты могут снижать риск возникновения сахарного диабета сахарный диабет почему появляется что такое как снизить сахар в крови какие продукты помогают снизить уровень сахара снижают что делать чтобы какие продукты можно есть при сахарном диабете чем отличается сахарный диабет первого и второго типа
От каких болезней могут защитить молочные продукты
О том, как стакан молока может снизить риск возникновения сахарного диабета - читайте в нашем материале.
Употребление молочных продуктов снижает риск развития сахарного диабета второго типа, сообщает
РИА Новости.
Данный вид диабета является наиболее распространенным. Он возникает, когда поджелудочная железа не может вырабатывать достаточное количество инсулина. Или же он не действует должным образом.
Специалисты рекомендуют употреблять продукты растительного происхождения — цельное зерно, овощи, фрукты, бобовые, оливковое масло. Также советуют ограничивать потребление большинства продуктов животного происхождения. Не все источники животного белка одинаково полезны.
Доктор Аннализа Гиосу из Неаполитанского университета вместе с коллегами провела исследование. Выяснилось, что стакан молока в день снижает риск развития диабета второго типа на 10%, ряженка, кефир и творог (200 г/день) — на 5%, натуральный йогурт (одна баночка) — на 6%, а обезжиренные молочные продукты — на 3%.
"Молочные продукты богаты питательными веществами, витаминами и другими биологически активными соединениями. Они благоприятно влияют на метаболизм глюкозы — переработку сахара в организме. Этим же занимаются пробиотики", — заявила Гиосу.
Врач подчеркивает, что эти продукты полезны только в небольших количествах. Следует всегда контролировать свой рацион.