https://uz.sputniknews.ru/20220920/ot-kakix-bolezney-mogut-zaschitit-molochnye-produkty-28375345.html

От каких болезней могут защитить молочные продукты

От каких болезней могут защитить молочные продукты

О том, как стакан молока может снизить риск возникновения сахарного диабета - читайте в нашем материале.

2022-09-20T07:01+0500

2022-09-20T07:01+0500

2022-09-20T07:01+0500

это интересно

болезнь

молочная продукция

молоко

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Употребление молочных продуктов снижает риск развития сахарного диабета второго типа, сообщает РИА Новости.Данный вид диабета является наиболее распространенным. Он возникает, когда поджелудочная железа не может вырабатывать достаточное количество инсулина. Или же он не действует должным образом.Специалисты рекомендуют употреблять продукты растительного происхождения — цельное зерно, овощи, фрукты, бобовые, оливковое масло. Также советуют ограничивать потребление большинства продуктов животного происхождения. Не все источники животного белка одинаково полезны.Доктор Аннализа Гиосу из Неаполитанского университета вместе с коллегами провела исследование. Выяснилось, что стакан молока в день снижает риск развития диабета второго типа на 10%, ряженка, кефир и творог (200 г/день) — на 5%, натуральный йогурт (одна баночка) — на 6%, а обезжиренные молочные продукты — на 3%.Врач подчеркивает, что эти продукты полезны только в небольших количествах. Следует всегда контролировать свой рацион.

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