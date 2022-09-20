https://uz.sputniknews.ru/20220920/pervyy-poezd-vyexal-po-marshrutu-kitay--kyrgyzstan--uzbekistan--afganistan-28375954.html
Первый поезд выехал по маршруту "Китай – Кыргызстан – Узбекистан – Афганистан"
Первый поезд выехал по маршруту "Китай – Кыргызстан – Узбекистан – Афганистан"
О запуске пилотного поезда договорились на недавнем заседании рабочей группы представители администраций железных дорог Узбекистана, Афганистана, Кыргызстана и китайской логистической компании.
2022-09-20T08:00+0500
2022-09-20T08:00+0500
2022-09-20T08:00+0500
общество
поезд
маршрут
китай
кыргызстан
узбекистан
афганистан
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ТАШКЕНТ, 20 сен – Sputnik. В целях развития мультимодального коридора "Китай – Кыргызстан – Узбекистан – Афганистан" в понедельник был запущен первый контейнерный поезд по новому транзитному маршруту "Кашгар – Ош – Андижан – Галаба – Хайратон". Об этом сообщает пресс-служба "Узбекистон темир йуллари".Так, состав состоит из 12 единиц 40-футовых контейнеров. Известно, что Узбекистан предоставил скидку в размере 70% на перевозку по территории республики, остальные страны-участницы предоставили тарифные преференции до 50%.Сообщается, что китайская сторона загрузила товары в контейнеры, а на станции Ош в Кыргызстане их погрузили на узбекистанские фитинговые платформы. Прибытие поезда запланировано на среду.По предварительным расчетам грузооборот только в направлении Афганистана будет составлять более четырех тысяч контейнеров в год.Напомним, грузоперевозки по новому мультимодальному коридору "Китай – Кыргызстан – Узбекистан – Афганистан" осуществляются от железнодорожной станции Кашгар (Китай) до железнодорожной станции Ош (Кыргызстан) автомобильным транспортом, а дальше до станции Мазари-Шариф (Афганистан) через Узбекистан по железнодорожной линии. На данном маршруте генеральным экспедитором по Узбекистану является АО "Узтемирйулконтейнер".
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первый поезд выехал по маршруту китай кыргызстан узбекистан афганистан о запуске пилотного поезда договорились на недавнем заседании рабочей группы представители администраций железных дорог узбекистана афганистана кыргызстана и китайской логистической компании
первый поезд выехал по маршруту китай кыргызстан узбекистан афганистан о запуске пилотного поезда договорились на недавнем заседании рабочей группы представители администраций железных дорог узбекистана афганистана кыргызстана и китайской логистической компании
Первый поезд выехал по маршруту "Китай – Кыргызстан – Узбекистан – Афганистан"
О запуске пилотного поезда на недавнем заседании рабочей группы договорились представители администраций железных дорог Узбекистана, Афганистана, Кыргызстана и китайской логистической компании.
ТАШКЕНТ, 20 сен – Sputnik.
В целях развития мультимодального коридора "Китай – Кыргызстан – Узбекистан – Афганистан" в понедельник был запущен первый контейнерный поезд по новому транзитному маршруту "Кашгар – Ош – Андижан – Галаба – Хайратон". Об этом сообщает пресс-служба
"Узбекистон темир йуллари".
Так, состав состоит из 12 единиц 40-футовых контейнеров. Известно, что Узбекистан предоставил скидку в размере 70% на перевозку по территории республики, остальные страны-участницы предоставили тарифные преференции до 50%.
Сообщается, что китайская сторона загрузила товары в контейнеры, а на станции Ош в Кыргызстане их погрузили на узбекистанские фитинговые платформы. Прибытие поезда запланировано на среду.
По предварительным расчетам грузооборот только в направлении Афганистана будет составлять более четырех тысяч контейнеров в год.
Напомним, грузоперевозки по новому мультимодальному коридору "Китай – Кыргызстан – Узбекистан – Афганистан" осуществляются от железнодорожной станции Кашгар (Китай) до железнодорожной станции Ош (Кыргызстан) автомобильным транспортом, а дальше до станции Мазари-Шариф (Афганистан) через Узбекистан по железнодорожной линии. На данном маршруте генеральным экспедитором по Узбекистану является АО "Узтемирйулконтейнер".