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https://uz.sputniknews.ru/20220920/sredniy-chek-skolko-zarubejnye-turisty-tratyat-v-uzbekistane---infografika-28403583.html
Сколько зарубежные туристы тратят в Узбекистане - инфографика
Сколько зарубежные туристы тратят в Узбекистане - инфографика
Узбекистан делает ставку на развитие туризма. Растет как число иностранных туристов, так и суммы, которые приезжие оставляют в республике. Сколько в среднем тратят в Узбекистане туристы из разных стран - в инфографике Sputnik.
2022-09-20T19:50+0500
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инфографика
туризм
узбекистан
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инфографика сколько туристы тратят в узбекистане средние траты средний чек россия кыргызстан казахстан таджикистан
инфографика сколько туристы тратят в узбекистане средние траты средний чек россия кыргызстан казахстан таджикистан

Сколько зарубежные туристы тратят в Узбекистане - инфографика

19:50 20.09.2022 (обновлено: 20:00 20.09.2022)
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Узбекистан делает ставку на развитие туризма. Растет как число иностранных туристов, так и суммы, которые приезжие оставляют в республике. Сколько в среднем тратят в Узбекистане туристы из разных стран - в инфографике Sputnik.
Расходы туристов инфографика - Sputnik Узбекистан
Расходы туристов инфографика - Sputnik Узбекистан
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