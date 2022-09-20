Сколько зарубежные туристы тратят в Узбекистане - инфографика

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Узбекистан делает ставку на развитие туризма. Растет как число иностранных туристов, так и суммы, которые приезжие оставляют в республике. Сколько в среднем тратят в Узбекистане туристы из разных стран - в инфографике Sputnik.