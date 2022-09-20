https://uz.sputniknews.ru/20220920/ssha-v-odnostoronnem-poryadke-navyazyvayut-svoe-reshenie-drugim-stranam--ekspert-28405105.html
США в одностороннем порядке навязывают свое решение другим странам — эксперт
США в одностороннем порядке навязывают свое решение другим странам — эксперт
Турецкий экономический обозреватель Реджеп Бурчин прокомментировал санкции в отношении российской карты "Мир". По его словам действия США нелегитимны.
2022-09-20T21:22+0500
2022-09-20T21:22+0500
2022-09-20T21:22+0500
в мире
сша
эксперт
платежная система "мир"
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ТАШКЕНТ, 20 сен - Sputnik. Турецкий экономический обозреватель Реджеп Бурчин отмечает, что США в одностороннем порядке навязывают свое решение другим странами.В интервью Sputnik Türkiye он прокомментировал оказываемое Штатами давление на турецкие банки в связи с использованием российской платежной системы “Мир”. По его словам, такие действия неприемлемы.Эксперт напоминает, что российскую платежную систему в Турции используют главным образом туристы. Туризм – мирная сфера, а свобода перемещения является одним из неотъемлемых прав человека.Ранее США пригрозили вторичными санкциями зарубежным финансовых институтам за обслуживание карт "Мир", после чего крупные турецкие частные банки "Ишбанк" и "Денизбанк" отказались от их использования.Говоря о том, каким образом может функционировать сфера туризма и торговли Турции в условиях вводимых ограничений, Бурчин отмечает, что страна может осуществлять транзакции в турсфере, выведя на передний план свою платежную систему Troy.
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сша решение навязывают другие страны эксперт мнение турецкий экономика обозреватель реджеп бурчин санкции российская карта платежная система мир нелегитимны
сша решение навязывают другие страны эксперт мнение турецкий экономика обозреватель реджеп бурчин санкции российская карта платежная система мир нелегитимны
США в одностороннем порядке навязывают свое решение другим странам — эксперт
Турецкий экономический обозреватель Реджеп Бурчин прокомментировал санкции в отношении российской платежной системы "Мир". По его словам действия США нелегитимны.
ТАШКЕНТ, 20 сен - Sputnik. Турецкий экономический обозреватель Реджеп Бурчин отмечает, что США в одностороннем порядке навязывают свое решение другим странами.
В интервью Sputnik Türkiye он прокомментировал оказываемое Штатами давление на турецкие банки в связи с использованием российской платежной системы “Мир”. По его словам, такие действия неприемлемы.
“На сегодняшний день нет резолюции ООН в отношении санкций, США принимают единоличное решение и навязывают его другим странам”, - обращает внимание он.
Эксперт напоминает, что российскую платежную систему в Турции используют главным образом туристы. Туризм – мирная сфера, а свобода перемещения является одним из неотъемлемых прав человека.
“У США нет права своими шагами каким бы то ни было образом влиять или ограничивать эти базовые права и свободы. У них также нет права подрывать сотрудничество в области туризма между двумя соседними государствами”, - говорит Бурчин.
Ранее США пригрозили вторичными санкциями зарубежным финансовых институтам за обслуживание карт "Мир", после чего крупные турецкие частные банки "Ишбанк" и "Денизбанк" отказались от их использования.
“Дело в том, что банковская система нашей страны в очень значительной степени интегрирована с Западом и финансируется им. США же утверждают, что посредством системы “Мир” в финансовую систему Атлантики поступают денежные средства, находящиеся под санкциями. В этой ситуации турецкие частные банки решили застраховать себя от санкционной угрозы и приостановили работу с системой “Мир”, - говорит обозреватель.
Говоря о том, каким образом может функционировать сфера туризма и торговли Турции в условиях вводимых ограничений, Бурчин отмечает, что страна может осуществлять транзакции в турсфере, выведя на передний план свою платежную систему Troy.
“Платежи также можно производить с помощью криптовалюты. Соответствующий канал уже создан. Насколько мне известно, начиная с мая этого года уже осуществляются платежи криптовалютой, правда, пока что в небольших масштабах”, - подытожил он.