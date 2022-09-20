https://uz.sputniknews.ru/20220920/ssha-v-odnostoronnem-poryadke-navyazyvayut-svoe-reshenie-drugim-stranam--ekspert-28405105.html

США в одностороннем порядке навязывают свое решение другим странам — эксперт

США в одностороннем порядке навязывают свое решение другим странам — эксперт

Турецкий экономический обозреватель Реджеп Бурчин прокомментировал санкции в отношении российской карты "Мир". По его словам действия США нелегитимны.

2022-09-20T21:22+0500

2022-09-20T21:22+0500

2022-09-20T21:22+0500

в мире

сша

эксперт

платежная система "мир"

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ТАШКЕНТ, 20 сен - Sputnik. Турецкий экономический обозреватель Реджеп Бурчин отмечает, что США в одностороннем порядке навязывают свое решение другим странами.В интервью Sputnik Türkiye он прокомментировал оказываемое Штатами давление на турецкие банки в связи с использованием российской платежной системы “Мир”. По его словам, такие действия неприемлемы.Эксперт напоминает, что российскую платежную систему в Турции используют главным образом туристы. Туризм – мирная сфера, а свобода перемещения является одним из неотъемлемых прав человека.Ранее США пригрозили вторичными санкциями зарубежным финансовых институтам за обслуживание карт "Мир", после чего крупные турецкие частные банки "Ишбанк" и "Денизбанк" отказались от их использования.Говоря о том, каким образом может функционировать сфера туризма и торговли Турции в условиях вводимых ограничений, Бурчин отмечает, что страна может осуществлять транзакции в турсфере, выведя на передний план свою платежную систему Troy.

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