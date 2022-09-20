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Ташкент и Пермь свяжет новый автобусный маршрут
Ташкент и Пермь свяжет новый автобусный маршрут
Подробнее о расписании и стоимости билетов - читайте в нашем материале.
2022-09-20T12:41+0500
2022-09-20T12:41+0500
туризм
ташкент
пермь
автобус
маршрут
билет
расписание
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ТАШКЕНТ, 20 сен – Sputnik. Ташкент и Пермь свяжет новый международный автобусный маршрут. Известно, что первый рейс отбывает из столицы во вторник.Рейсы по новому международному маршруту будут осуществляться дважды в неделю: по вторникам и пятницам. Стоимость билета — 905 тыс. сумов. Билеты можно приобрести в кассах автовокзала.Так, автобус отправляется с автовокзала "Ташкент" (станция метро "Алмазар") в 17.25 по местному времени. Расстояние между городами составляет 2,8 тыс. км.
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ташкент и пермь свяжет новый автобусный маршрут расписание автобусов подробнее о расписании и стоимости билетов читайте в нашем материале сколько стоит билет где купить можно ли купить онлайн
ташкент и пермь свяжет новый автобусный маршрут расписание автобусов подробнее о расписании и стоимости билетов читайте в нашем материале сколько стоит билет где купить можно ли купить онлайн

Ташкент и Пермь свяжет новый автобусный маршрут

12:41 20.09.2022
© Пресс-служба Управления транспортаАвтовокзал Ташкента
Автовокзал Ташкента - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.09.2022
© Пресс-служба Управления транспорта
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Подробнее о расписании и стоимости билетов — читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 20 сен – Sputnik. Ташкент и Пермь свяжет новый международный автобусный маршрут. Известно, что первый рейс отбывает из столицы во вторник.
Рейсы по новому международному маршруту будут осуществляться дважды в неделю: по вторникам и пятницам. Стоимость билета — 905 тыс. сумов. Билеты можно приобрести в кассах автовокзала.
Так, автобус отправляется с автовокзала "Ташкент" (станция метро "Алмазар") в 17.25 по местному времени. Расстояние между городами составляет 2,8 тыс. км.
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