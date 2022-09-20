https://uz.sputniknews.ru/20220920/v-stolichnom-aeroportu-poyavilos-byuro-prinuditelnogo-ispolneniya-28382469.html

В столичном аэропорту появилось бюро принудительного исполнения

В столичном аэропорту появилось бюро принудительного исполнения

Чем будет заниматься новое отделение аэропорта - читайте в нашем материале.

2022-09-20T13:44+0500

2022-09-20T13:44+0500

2022-09-20T13:47+0500

общество

аэропорт

ташкент

аэропорт ташкента

бюро принудительного исполнения

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ТАШКЕНТ, 20 сен – Sputnik. В международном аэропорту Ташкента появилось новое сервисное отделение бюро принудительного исполнения (БПИ). Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.Известно, что в бюро займутся решением проблемных ситуаций, которые связаны с наложением запрета на выезд граждан Узбекистана.Отделение БПИ размещено на стойке информации в зале вылета. Сотрудник по запросу пассажира может проверить есть ли задолженность. При погашении задолженности и предъявлении платежного документа, сотрудник БПИ обновит систему и снимет с пассажира запрет на вылет. По сообщению пресс-службы аэропорта, представитель БПИ не принимает оплату. На данный момент пассажиры могут оплатить задолженность только через электронные платежные системы. В ближайшее время, по итогам завершения аукционов, в аэропорту Ташкента будут установлены и киоски самообслуживания, с помощью которых пассажирам будет доступна оплата не только пластиковыми картами, но и наличными.Напомним: пассажиру, который является алиментно-обязанным лицом и не имеет на руках специального разрешения суда от супруги/супруга, выезд за границу запрещен даже в случае отсутствия задолженности по оплате алиментов.

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