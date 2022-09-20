В столичном аэропорту появилось бюро принудительного исполнения
13:44 20.09.2022 (обновлено: 13:47 20.09.2022)
© Uzbekistan Airports“Тошкент” халқаро аэропорти
© Uzbekistan Airports
Чем будет заниматься новое отделение аэропорта - читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 20 сен – Sputnik. В международном аэропорту Ташкента появилось новое сервисное отделение бюро принудительного исполнения (БПИ). Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.
Известно, что в бюро займутся решением проблемных ситуаций, которые связаны с наложением запрета на выезд граждан Узбекистана.
"Вылет за пределы Узбекистана может быть ограничен в связи с несвоевременной оплатой коммунальных услуг, кредитов, штрафов и прочих задолженностей. Человек может забыть об этом и узнать уже при пересечении границы. Также задолженность может быть ошибочной, человеческий фактор, к сожалению, никто не отменял. Яркий пример — когда тринадцатилетний подросток не смог вылететь из страны из-за "долгов по алиментам". Чтобы впредь не происходило таких абсурдных ситуаций, в аэропорту будет 24/7 находиться сотрудник Бюро принудительного исполнения", - прокомментировали создание нового отделения в пресс-службе.
Отделение БПИ размещено на стойке информации в зале вылета. Сотрудник по запросу пассажира может проверить есть ли задолженность. При погашении задолженности и предъявлении платежного документа, сотрудник БПИ обновит систему и снимет с пассажира запрет на вылет.
По сообщению пресс-службы аэропорта, представитель БПИ не принимает оплату. На данный момент пассажиры могут оплатить задолженность только через электронные платежные системы. В ближайшее время, по итогам завершения аукционов, в аэропорту Ташкента будут установлены и киоски самообслуживания, с помощью которых пассажирам будет доступна оплата не только пластиковыми картами, но и наличными.
По сообщению пресс-службы аэропорта, представитель БПИ не принимает оплату. На данный момент пассажиры могут оплатить задолженность только через электронные платежные системы. В ближайшее время, по итогам завершения аукционов, в аэропорту Ташкента будут установлены и киоски самообслуживания, с помощью которых пассажирам будет доступна оплата не только пластиковыми картами, но и наличными.
Напомним: пассажиру, который является алиментно-обязанным лицом и не имеет на руках специального разрешения суда от супруги/супруга, выезд за границу запрещен даже в случае отсутствия задолженности по оплате алиментов.