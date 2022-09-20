https://uz.sputniknews.ru/20220920/v-uzgidromete-rasskazali-o-pogode-na-segodnya-28376775.html
В Узгидромете рассказали о погоде на сегодня
В Узгидромете рассказали о погоде на сегодня
Какая погода ожидается во вторник на территории республики — читайте в нашем материале.
2022-09-20T10:36+0500
2022-09-20T10:36+0500
2022-09-20T10:36+0500
общество
погода
узгидромет
республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/07/16/26424727_0:530:2671:2032_1920x0_80_0_0_940a8a954c53156aadd1f8987e3c0edf.jpg
ТАШКЕНТ, 20 сен — Sputnik. Во вторник в Узбекистане сохранится погода без осадков. Температура по стране колеблется в пределах 30-35 градусов, ветер 7-12 м/с. Об этом сообщает Узгидромет.В Ташкенте погода сохранится без осадков. Ветер 3-8 м/с. Температура в столице страны поднимется до 33-35 градусов.В горных районах страны без осадков. Ветер 7-12 м/с. Температура воздуха сохранится в пределах 22-27 градусов.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/07/16/26424727_0:44:2671:2047_1920x0_80_0_0_b910ffa167a4834a898b1e812aad87b0.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в узгидромете рассказали о погоде на сегодня какая погода ожидается во вторник на территории республики прогноз погоды какая погода сколько градусов узбекистан 20 сентября на вторник
в узгидромете рассказали о погоде на сегодня какая погода ожидается во вторник на территории республики прогноз погоды какая погода сколько градусов узбекистан 20 сентября на вторник
В Узгидромете рассказали о погоде на сегодня
Какая погода ожидается во вторник на территории республики — читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 20 сен — Sputnik.
Во вторник в Узбекистане сохранится погода без осадков. Температура по стране колеблется в пределах 30-35 градусов, ветер 7-12 м/с. Об этом сообщает
Узгидромет.
В Ташкенте погода сохранится без осадков. Ветер 3-8 м/с. Температура в столице страны поднимется до 33-35 градусов.
В горных районах страны без осадков. Ветер 7-12 м/с. Температура воздуха сохранится в пределах 22-27 градусов.