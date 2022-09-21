https://uz.sputniknews.ru/20220921/dlya-izucheniya-inostrannyx-yazykov-v-selax-budut-vydeleny-subsidii-28418318.html

Для изучения иностранных языков в селах будут выделены субсидии

Для изучения иностранных языков в селах будут выделены субсидии

На что будут направлены средства из субсидий - читайте в нашем материале.

2022-09-21T13:49+0500

2022-09-21T13:49+0500

2022-09-21T13:49+0500

общество

организация

образование

язык

село

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ТАШКЕНТ, 21 сен — Sputnik. Негосударственным некоммерческим образовательным организациям (ННО) в Узбекистане начнут выделять субсидии для обучения иностранным языкам с 1 октября.Постановлением Кабинета Министров утвержден Административный регламент оказания государственной услуги по выделению единовременной субсидии негосударственным образовательным организациям в сельской местности для обучения иностранным языкам.С 1 октября за счет средств местного бюджета хокимияты начнут предоставлять до 50 млн сумов для организации деятельности по обучению иностранным языкам в сельской местности. Данные средства будут выделены субъектам предпринимательства при условии, что они будут преподавать иностранные языки в сельской местности не менее шести месяцев.Для получения субсидии ННО должна обратиться через Единый интерактивный портал государственных услуг.Средства будут направлены на следующие цели:

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Sputnik Узбекистан

для изучения иностранных языков в селах будут выделены субсидии на что будут направлены средства из субсидий постановлением кабинета министров утвержден административный регламент оказания государственной услуги по выделению единовременной субсидии негосударственным организациям образования в сельской местности для обучения иностранным языкам