https://uz.sputniknews.ru/20220921/dlya-izucheniya-inostrannyx-yazykov-v-selax-budut-vydeleny-subsidii-28418318.html
Для изучения иностранных языков в селах будут выделены субсидии
Для изучения иностранных языков в селах будут выделены субсидии
На что будут направлены средства из субсидий - читайте в нашем материале.
2022-09-21T13:49+0500
2022-09-21T13:49+0500
2022-09-21T13:49+0500
общество
организация
образование
язык
село
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ТАШКЕНТ, 21 сен — Sputnik. Негосударственным некоммерческим образовательным организациям (ННО) в Узбекистане начнут выделять субсидии для обучения иностранным языкам с 1 октября.Постановлением Кабинета Министров утвержден Административный регламент оказания государственной услуги по выделению единовременной субсидии негосударственным образовательным организациям в сельской местности для обучения иностранным языкам.С 1 октября за счет средств местного бюджета хокимияты начнут предоставлять до 50 млн сумов для организации деятельности по обучению иностранным языкам в сельской местности. Данные средства будут выделены субъектам предпринимательства при условии, что они будут преподавать иностранные языки в сельской местности не менее шести месяцев.Для получения субсидии ННО должна обратиться через Единый интерактивный портал государственных услуг.Средства будут направлены на следующие цели:
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для изучения иностранных языков в селах будут выделены субсидии на что будут направлены средства из субсидий постановлением кабинета министров утвержден административный регламент оказания государственной услуги по выделению единовременной субсидии негосударственным организациям образования в сельской местности для обучения иностранным языкам
для изучения иностранных языков в селах будут выделены субсидии на что будут направлены средства из субсидий постановлением кабинета министров утвержден административный регламент оказания государственной услуги по выделению единовременной субсидии негосударственным организациям образования в сельской местности для обучения иностранным языкам
Для изучения иностранных языков в селах будут выделены субсидии
На что будут направлены средства из субсидий - читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 21 сен — Sputnik. Негосударственным некоммерческим образовательным организациям (ННО) в Узбекистане начнут выделять субсидии для обучения иностранным языкам с 1 октября.
Постановлением Кабинета Министров утвержден
Административный регламент оказания государственной услуги по выделению единовременной субсидии негосударственным образовательным организациям в сельской местности для обучения иностранным языкам.
С 1 октября за счет средств местного бюджета хокимияты начнут предоставлять до 50 млн сумов для организации деятельности по обучению иностранным языкам в сельской местности.
Данные средства будут выделены субъектам предпринимательства при условии, что они будут преподавать иностранные языки в сельской местности не менее шести месяцев.
Для получения субсидии ННО должна обратиться через Единый интерактивный портал государственных услуг.
Средства будут направлены на следующие цели:
оснащение помещений современными информационно-коммуникационными технологиями, мебелью и оборудованием;
учебники, учебно-методическая литература и другие ресурсы для педагогических кадров.