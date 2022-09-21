https://uz.sputniknews.ru/20220921/glava-knr-prikazal-armii-sosredotochitsya-na-podgotovke-k-nastoyaschim-boevym-deystviyam-28433518.html

Глава КНР приказал армии сосредоточиться на подготовке к настоящим боевым действиям

Глава КНР приказал армии сосредоточиться на подготовке к настоящим боевым действиям

Си Цзиньпин поручил придерживаться плана по достижению целей реформы армии.

2022-09-21T19:33+0500

2022-09-21T19:33+0500

2022-09-21T19:33+0500

в мире

китай

си цзиньпин

армия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/09/15/28433871_0:0:3135:1763_1920x0_80_0_0_c696890c527c177afce4010415ea1be4.jpg

ТАШКЕНТ, 21 сен — Sputnik. Народно-освободительная армия Китая (НОАК) "должна сосредоточиться на подготовке к участию в настоящих боевых действиях", заявил председатель КНР и глава Центрального военного совета страны Си Цзиньпин.Как сообщило Центральное телевидение Китая, такое указание глава государства направил участникам семинара по национальной обороне и военной реформе, которое прошло в Пекине. В мероприятии приняли участие члены Политбюро ЦК КПК.Лидер КНР также поручил строго придерживаться плана по достижению целей реформы армии.Распоряжение Си Цзиньпина прозвучало на фоне обострения ситуации вокруг Тайваня. Так, в среду утром официальный представитель Восточной зоны боевого командования НОАК Ши И заявил, что китайские подразделения сохраняют высокую боевую готовность после прохода кораблей ВМС США и Канады в Тайваньском проливе. Представитель командования подчеркнул, что войска будут противостоять всем угрозам, готовы защищать государственный суверенитет и территориальную целостность.Обострение вокруг ТайваняВ начале августа обострились отношения Пекина с Вашингтоном и Тайбэем. К эскалации привел визит на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай считает Тайвань своей провинцией и выступает против любых контактов тайваньских властей с иностранными чиновниками и военными.Пекин осудил поездку Пелоси, ввел против нее санкции и провел масштабные военные учения в Тайваньском проливе.Реформа армии КитаяВ 2015 году власти Китая объявили о намерении реформировать вооруженные силы для повышения их эффективности. По словам Си Цзиньпина, в стране должна появиться ультрасовременная армия, способная при необходимости дать отпор любому неприятелю. Важнейшее требование — боеспособность и умение побеждать, подчеркивал председатель КНР.Так, в рамках реформы в НОАК создали ракетные войска стратегического назначения, которые сейчас наряду с сухопутными, военно-воздушными, военно-морскими силами и Народной вооруженной полицией КНР составляют Вооруженные силы Китая.Китайский лидер еще на открытии XIX съезда Компартии Китая в 2017 году заявил, что к 2035 году планируется завершить модернизацию вооруженных сил, чтобы они полностью отвечали вызовам современности.

китай

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

глава кнр приказал армии сосредоточиться на подготовке к настоящим боевым действиям си цзиньпин также поручил строго придерживаться плана по достижению целей реформы армии новости заявления