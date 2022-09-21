https://uz.sputniknews.ru/20220921/leonkov-polsha-i-pribaltika-mogut-byt-vtyanuty-v-voynu-s-rossiey-28419536.html

Леонков: Польша и Прибалтика могут быть втянуты в войну с Россией

Леонков: Польша и Прибалтика могут быть втянуты в войну с Россией

В России объявлена частичная мобилизация.

2022-09-21T14:20+0500

2022-09-21T14:20+0500

2022-09-21T14:20+0500

видео

польша

прибалтика

война

россия

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В зону проведения СВО отправятся 300 тыс. военнослужащих запаса. Хватит ли этого количества военных специалистов, чтобы кардинально переломить ситуацию на передовой? Какой сигнал Владимир Путин подал Вашингтону, и для чего Польша и страны Балтии могут быть втянуты в горячий конфликт с Россией? Смотрите в полной версии интервью с редактором издания "Арсенал Отечества" Алексеем Леонковым.

польша

прибалтика

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леонков польша и прибалтика могут быть втянуты в войну с россией в россии объявлена частичная мобилизация