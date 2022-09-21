https://uz.sputniknews.ru/20220921/mintrans-usilit-kontrol-bezopasnosti-na-jeleznyx-dorogax-i-v-metro-28419750.html

Минтранс усилит контроль безопасности на железных дорогах и в метро

Минтранс усилит контроль безопасности на железных дорогах и в метро

О том, какие меры для усиления контроля безопасности предпримет министерство транспорта республики - читайте в нашем материале.

2022-09-21T14:51+0500

2022-09-21T14:51+0500

2022-09-21T14:51+0500

общество

министерство транспорта республики узбекистан

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ТАШКЕНТ, 21 сен — Sputnik. Министерство транспорта Узбекистана усилит контроль безопасности на железных дорогах и в метрополитене. Таким образом, был определен порядок классификации происшествий, связанных с нарушениями требований безопасности движения и перевозок на железнодорожном транспорте и метрополитене, а также проведения служебной проверки. Об этом сообщил Фирдавс Хайриддинов, руководитель информационной службы инспекции "Узтемирйўлназорат" на брифинге в АИМК.В частности, в случае происшествий, связанных с нарушением требований безопасности движения и перевозок, субъекты железнодорожного транспорта или ответственные сотрудники метрополитена обязаны незамедлительно уведомить компетентные органы, а также заинтересованных лиц или владельцев подвижного состава и грузов.Исходя из масштаба происшествий, Минтранс создаст специальные комиссии. В рамках своих полномочий они будут принимать решения касательно организации служебных проверок и выдачи необходимых заключений.Известно, что срок проведения подобной служебной проверки не должен превышать 15 рабочих дней.

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минтранс усилит контроль безопасности на железных дорогах и в метро какие меры для усиления контроля безопасности предпримет министерство транспорта республики