https://uz.sputniknews.ru/20220921/norov-vystupil-na-soveschanii-po-ustoychivomu-gornomu-razvitiyu-genassamblei-oon-28417493.html
Норов выступил на Совещании по устойчивому горному развитию Генассамблеи ООН
Норов выступил на Совещании по устойчивому горному развитию Генассамблеи ООН
Совещание прошло на полях 77-й Сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
2022-09-21T13:18+0500
2022-09-21T13:18+0500
2022-09-21T13:51+0500
политика
владимир норов
генеральная ассамблея оон
оон
нью-йорк
совещание
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ТАШКЕНТ, 21 сен — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Владимир Норов принял участие в Совещании высокого уровня по устойчивому горному развитию, которое прошло на полях 77-й Сессии Генассамблеи ООН. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства республики.Соорганизатором мероприятия выступил Кыргызстан. В также совещании приняли участие делегации государств-членов и агентств ООН. Участники обсудили сотрудничество в области улучшения экосистем горных местностей, повышение благополучия жителей подобных регионов, а также сохранение ледников.Норов, в свою очередь, ознакомил участников с приоритетами Узбекистана по развитию горных районов, созданию необходимых условий для улучшения социально-экономического благосостояния их жителей.Также в ходе встречи были отмечены усилия по продвижению вопросов "зеленой" повестки, защите окружающей среды, сохранению биоразнообразия и бережному использованию природных ресурсов.Кроме этого, подтверждена приверженность Узбекистана углублению работы с международными партнерами по приоритетным для республики направлениям сохранения горной экосистемы. Подчеркнаахах актуальность разработки Всемирной экологической хартии, которая была инициирована Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым на 76-ой сессии Генассамблеи ООН.
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норов выступил на совещании по устойчивому горному развитию совещание прошло на полях 77 й сессии генеральной ассамблеи оон в нью йорке
норов выступил на совещании по устойчивому горному развитию совещание прошло на полях 77 й сессии генеральной ассамблеи оон в нью йорке
Норов выступил на Совещании по устойчивому горному развитию Генассамблеи ООН
13:18 21.09.2022 (обновлено: 13:51 21.09.2022)
Совещание прошло на полях 77-й Сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
ТАШКЕНТ, 21 сен — Sputnik.
Министр иностранных дел Узбекистана Владимир Норов принял участие в Совещании высокого уровня по устойчивому горному развитию, которое прошло на полях 77-й Сессии Генассамблеи ООН. Об этом сообщает пресс-служба
внешнеполитического ведомства республики.
Соорганизатором мероприятия выступил Кыргызстан. В также совещании приняли участие делегации государств-членов и агентств ООН. Участники обсудили сотрудничество в области улучшения экосистем горных местностей, повышение благополучия жителей подобных регионов, а также сохранение ледников.
Норов, в свою очередь, ознакомил участников с приоритетами Узбекистана по развитию горных районов, созданию необходимых условий для улучшения социально-экономического благосостояния их жителей.
Также в ходе встречи были отмечены усилия по продвижению вопросов "зеленой" повестки, защите окружающей среды, сохранению биоразнообразия и бережному использованию природных ресурсов.
Кроме этого, подтверждена приверженность Узбекистана углублению работы с международными партнерами по приоритетным для республики направлениям сохранения горной экосистемы. Подчеркнаахах актуальность разработки Всемирной экологической хартии, которая была инициирована Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым на 76-ой сессии Генассамблеи ООН.