https://uz.sputniknews.ru/20220921/putin-obyavil-o-chastichnoy-mobilizatsii-v-rossii-28414188.html
Путин объявил о частичной мобилизации в России
Путин объявил о частичной мобилизации в России
В среду президент России выступил с обращением о ходе спецоперации по освобождению Донбасса.
2022-09-21T11:18+0500
2022-09-21T11:18+0500
2022-09-21T11:43+0500
специальная военная операция россии в донбассе
владимир путин
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ТАШКЕНТ, 21 сен — Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. По словам главы России, мобилизационные мероприятия начнутся с сегодняшнего дня. Об этом российский лидер сообщил во время обращения о ходе спецоперации по освобождению Донбасса.Призыву будут подлежать только граждане, которые в сейчас состоят в запасе и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС РФ. Мобилизованные получат выплаты и статус военнослужащих, проходящих службу по контракту.Также в своем выступлении Путин подчеркнул, что главной целью Запада является ослабление, разобщение и уничтожение России.Он отметил, что Вашингтон и Лондон подталкивают Киев к переносу боевых действий на территорию России, в ход пошел ядерный шантаж.Российский президент особо выделил, что при угрозе территориальной целостности России Москва использует все имеющиеся средства защиты, и это не блеф.Кроме этого, говоря о проведении референдумов, Владимир Путин заявил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей и сделает все, чтобы референдумы прошли безопасно.По словам главы России, главные цели спецоперации остаются неизменными. Сейчас ЛНР освобождена полностью, ДНР - частично.
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путин объявил о частичной мобилизации в россии в среду президент россии выступил с обращением о ходе спецоперации по освобождению донбасса с какого числа 21 сентября
путин объявил о частичной мобилизации в россии в среду президент россии выступил с обращением о ходе спецоперации по освобождению донбасса с какого числа 21 сентября
Путин объявил о частичной мобилизации в России
11:18 21.09.2022 (обновлено: 11:43 21.09.2022)
В среду президент России выступил с обращением о ходе спецоперации по освобождению Донбасса.
ТАШКЕНТ, 21 сен — Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. По словам главы России, мобилизационные мероприятия начнутся с сегодняшнего дня. Об этом российский лидер сообщил во время обращения о ходе спецоперации по освобождению Донбасса.
Призыву будут подлежать только граждане, которые в сейчас состоят в запасе и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС РФ. Мобилизованные получат выплаты и статус военнослужащих, проходящих службу по контракту.
Также в своем выступлении Путин подчеркнул, что главной целью Запада является ослабление, разобщение и уничтожение России.
Он отметил, что Вашингтон и Лондон подталкивают Киев к переносу боевых действий на территорию России, в ход пошел ядерный шантаж.
Российский президент особо выделил, что при угрозе территориальной целостности России Москва использует все имеющиеся средства защиты, и это не блеф.
"Те, кто пытаются шантажировать Россию ядерным оружием, должны знать, что "роза ветров" может вернуться", - подчеркнул Путин.
Кроме этого, говоря о проведении референдумов, Владимир Путин заявил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей и сделает все, чтобы референдумы прошли безопасно.
По словам главы России, главные цели спецоперации остаются неизменными. Сейчас ЛНР освобождена полностью, ДНР - частично.