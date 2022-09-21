https://uz.sputniknews.ru/20220921/putin-obyavil-o-chastichnoy-mobilizatsii-v-rossii-28414188.html

Путин объявил о частичной мобилизации в России

Путин объявил о частичной мобилизации в России

В среду президент России выступил с обращением о ходе спецоперации по освобождению Донбасса.

2022-09-21T11:18+0500

2022-09-21T11:18+0500

2022-09-21T11:43+0500

специальная военная операция россии в донбассе

владимир путин

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ТАШКЕНТ, 21 сен — Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. По словам главы России, мобилизационные мероприятия начнутся с сегодняшнего дня. Об этом российский лидер сообщил во время обращения о ходе спецоперации по освобождению Донбасса.Призыву будут подлежать только граждане, которые в сейчас состоят в запасе и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС РФ. Мобилизованные получат выплаты и статус военнослужащих, проходящих службу по контракту.Также в своем выступлении Путин подчеркнул, что главной целью Запада является ослабление, разобщение и уничтожение России.Он отметил, что Вашингтон и Лондон подталкивают Киев к переносу боевых действий на территорию России, в ход пошел ядерный шантаж.Российский президент особо выделил, что при угрозе территориальной целостности России Москва использует все имеющиеся средства защиты, и это не блеф.Кроме этого, говоря о проведении референдумов, Владимир Путин заявил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей и сделает все, чтобы референдумы прошли безопасно.По словам главы России, главные цели спецоперации остаются неизменными. Сейчас ЛНР освобождена полностью, ДНР - частично.

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путин объявил о частичной мобилизации в россии в среду президент россии выступил с обращением о ходе спецоперации по освобождению донбасса с какого числа 21 сентября