https://uz.sputniknews.ru/20220921/shoygu-ukraina-poteryala-bolee-100-tysyach-chelovek-pogibshimi-i-ranenymi-28415521.html

Шойгу: Украина потеряла более 100 тысяч человек погибшими и ранеными

Шойгу: Украина потеряла более 100 тысяч человек погибшими и ранеными

Главные тезисы из выступления российского министра обороны - внашем материале.

2022-09-21T11:44+0500

2022-09-21T11:44+0500

2022-09-21T11:57+0500

специальная военная операция россии в донбассе

сергей шойгу

украина

министр

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ТАШКЕНТ, 21 сен — Sputnik. Министр обороны России Сергей Шойгу в среду выступил с обращением.Главные тезисы из выступления главы российского министерства обороны:

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шойгу украина потеряла более 100 ста тысяч человек погибшими и ранеными потери россии украины главные тезисы из выступления российского министра обороны