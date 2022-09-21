Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Военный автомобиль в колонне военной техники РФ на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Специальная военная операция России в Донбассе
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20220921/shoygu-ukraina-poteryala-bolee-100-tysyach-chelovek-pogibshimi-i-ranenymi-28415521.html
Шойгу: Украина потеряла более 100 тысяч человек погибшими и ранеными
Шойгу: Украина потеряла более 100 тысяч человек погибшими и ранеными
Главные тезисы из выступления российского министра обороны - внашем материале.
2022-09-21T11:44+0500
2022-09-21T11:57+0500
специальная военная операция россии в донбассе
сергей шойгу
украина
министр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/1d/23632135_0:146:2800:1721_1920x0_80_0_0_4ea5cf293a14cc5c41ff7706310d4103.jpg
ТАШКЕНТ, 21 сен — Sputnik. Министр обороны России Сергей Шойгу в среду выступил с обращением.Главные тезисы из выступления главы российского министерства обороны:
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/1d/23632135_156:0:2645:1867_1920x0_80_0_0_b5333bab1f913c41d567a19401bfb83b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
шойгу украина потеряла более 100 ста тысяч человек погибшими и ранеными потери россии украины главные тезисы из выступления российского министра обороны
шойгу украина потеряла более 100 ста тысяч человек погибшими и ранеными потери россии украины главные тезисы из выступления российского министра обороны

Шойгу: Украина потеряла более 100 тысяч человек погибшими и ранеными

11:44 21.09.2022 (обновлено: 11:57 21.09.2022)
© Sputnik / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкСовещание С. Шойгу с руководством Минобороны РФ
Совещание С. Шойгу с руководством Минобороны РФ - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.09.2022
© Sputnik / Пресс-служба Минобороны РФ
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
НовостиTelegram
Главные тезисы из выступления российского министра обороны - в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 21 сен — Sputnik. Министр обороны России Сергей Шойгу в среду выступил с обращением.
Главные тезисы из выступления главы российского министерства обороны:
потери Украины с 24 февраля составили более 100 тыс. человек: олее 61 тысячи убитых военнослужащих, раненых более 49 тысяч человек;
убиты более 2000 иностранных наёмников, которые воевали за Украину;
Украина потеряла уже половину армии;
потери российской армии с февраля: погибших - 5937 человек;
частичной мобилизации подлежат те, кто отслужили, имеют военно-учетную специальность и боевой опыт;
ни о какой мобилизации студентов речи не идет, не подлежат отправке на спецоперацию и срочники;
в ходе частичной мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов;
общий мобилизационный ресурс России - около 25 млн человек, частичной мобилизации подлежит чуть более 1%;
Россия противостоит не столько Украине, сколько коллективному Западу;
вся натовская группировка работает в интересах Украины;
Украина все чаще использует западное оружие для ударов по населению;
в Киеве сидит фактически западное военное командование
главная задача спецоперации выполняется.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0