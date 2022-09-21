Шойгу: Украина потеряла более 100 тысяч человек погибшими и ранеными
11:44 21.09.2022 (обновлено: 11:57 21.09.2022)
© Sputnik / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкСовещание С. Шойгу с руководством Минобороны РФ
© Sputnik / Пресс-служба Минобороны РФ/
Главные тезисы из выступления российского министра обороны - в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 21 сен — Sputnik. Министр обороны России Сергей Шойгу в среду выступил с обращением.
Главные тезисы из выступления главы российского министерства обороны:
потери Украины с 24 февраля составили более 100 тыс. человек: олее 61 тысячи убитых военнослужащих, раненых более 49 тысяч человек;
убиты более 2000 иностранных наёмников, которые воевали за Украину;
Украина потеряла уже половину армии;
потери российской армии с февраля: погибших - 5937 человек;
частичной мобилизации подлежат те, кто отслужили, имеют военно-учетную специальность и боевой опыт;
ни о какой мобилизации студентов речи не идет, не подлежат отправке на спецоперацию и срочники;
в ходе частичной мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов;
общий мобилизационный ресурс России - около 25 млн человек, частичной мобилизации подлежит чуть более 1%;
Россия противостоит не столько Украине, сколько коллективному Западу;
вся натовская группировка работает в интересах Украины;
Украина все чаще использует западное оружие для ударов по населению;
в Киеве сидит фактически западное военное командование
главная задача спецоперации выполняется.