https://uz.sputniknews.ru/20220921/sinoptiki-rasskazali-o-pogode-na-segodnya-28409663.html

Синоптики рассказали о погоде на сегодня

Синоптики рассказали о погоде на сегодня

Какая погода ожидается в среду на территории республики — читайте в нашем материале.

2022-09-21T10:02+0500

2022-09-21T10:02+0500

2022-09-21T10:02+0500

общество

погода

республика

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ТАШКЕНТ, 21 сен — Sputnik. В среду в Узбекистане сохранится погода без осадков. Температура по стране колеблется в пределах 30-35 градусов, ветер 7-12 м/с. Об этом сообщает Узгидромет.В Ташкенте погода сохранится без осадков. Ветер 3-8 м/с. Температура в столице страны поднимется до 32-34 градусов.В горных районах страны без осадков. Ветер 7-12 м/с. Температура воздуха сохранится в пределах 20-25 градусов.

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синоптики рассказали о погоде на сегодня какая погода ожидается в среду на территории республики прогноз погоды узбекистан среда 21 сентября какая погода