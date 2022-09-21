https://uz.sputniknews.ru/20220921/uktam-turaev-stal-novym-xokimom-termeza-28411858.html
Уктам Тураев стал новым хокимом Термеза
Уктам Тураев стал новым хокимом Термеза
Назначение нового хокима Термеза прошло в среду. Подробнее - в нашем материале.
2022-09-21T12:15+0500
2022-09-21T12:15+0500
2022-09-21T12:15+0500
политика
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хоким
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ТАШКЕНТ, 21 сен — Sputnik. В среду новым хокимом города Термез Сурхандарьинской области был назначен Уктам Тураев. Об этом сообщает пресс-служба хокимията области.Назначение нового хокима Термеза прошло на внеочередной сессии городского кенгаша народных депутатов с участием хокима области Туры Боболова. Предыдущий глава города Исроил Худойбердиев занимал этот пост с февраля 2017 года.Известно, что ранее с 2021 года Тураев работал заместителем министра строительства Узбекистана. В 2000 году он окончил Термезский государственный университет, в 2002 году Ташкентский автодорожный институт и Академию государственного и общественного строительства (Академия государственного управления) при президенте Узбекистана в 2011 году.Также в разные годы Тураев занимал посты хокима Музрабатского, Байсунского и Сариасийского районов.
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в термезе назначили нового хокима назначение нового хокима термеза прошло в среду уктам тураев стал новым хокимом термеза биография кто такой
в термезе назначили нового хокима назначение нового хокима термеза прошло в среду уктам тураев стал новым хокимом термеза биография кто такой
Уктам Тураев стал новым хокимом Термеза
Назначение нового хокима Термеза прошло в среду. Подробнее - в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 21 сен — Sputnik.
В среду новым хокимом города Термез Сурхандарьинской области был назначен Уктам Тураев. Об этом сообщает
пресс-служба хокимията области.
Назначение нового хокима Термеза прошло на внеочередной сессии городского кенгаша народных депутатов с участием хокима области Туры Боболова. Предыдущий глава города Исроил Худойбердиев занимал этот пост с февраля 2017 года.
Известно, что ранее с 2021 года Тураев работал заместителем министра строительства Узбекистана. В 2000 году он окончил Термезский государственный университет, в 2002 году Ташкентский автодорожный институт и Академию государственного и общественного строительства (Академия государственного управления) при президенте Узбекистана в 2011 году.
Также в разные годы Тураев занимал посты хокима Музрабатского, Байсунского и Сариасийского районов.