https://uz.sputniknews.ru/20220921/v-lnr-utverdili-poryadok-provedeniya-referenduma-28421676.html
В ЛНР утвердили порядок проведения референдума
В ЛНР утвердили порядок проведения референдума
Общественные палаты ЛНР и ДНР в понедельник обратились к главам республик с инициативой немедленно провести референдум о вхождении в состав России.
2022-09-21T16:25+0500
2022-09-21T16:25+0500
2022-09-21T16:25+0500
специальная военная операция россии в донбассе
лнр
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ТАШКЕНТ, 21 сен — Sputnik. Центральная избирательная комиссия ЛНР утвердила порядок проведения референдума по вопросу вхождения республики в состав России. Об этом журналистам сообщила председатель ЦИК Луганской Народной Республики Елена Кравченко.Известно, что голосование на участках, сформированных в ЛНР для референдума, пройдет только 27 сентября, с 23 по 26 его проведут на придомовых территориях.Напомним: в понедельник общественные палаты ЛНР и ДНР обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдум о вхождении в состав России. Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей.Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
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в лнр утвердили порядок проведения референдума общественные палаты лнр и днр в понедельник обратились к главам республик с инициативой немедленно провести референдум о вхождении в состав россии
в лнр утвердили порядок проведения референдума общественные палаты лнр и днр в понедельник обратились к главам республик с инициативой немедленно провести референдум о вхождении в состав россии
В ЛНР утвердили порядок проведения референдума
Общественные палаты ЛНР и ДНР в понедельник обратились к главам республик с инициативой немедленно провести референдум о вхождении в состав России.
ТАШКЕНТ, 21 сен — Sputnik.
Центральная избирательная комиссия ЛНР утвердила порядок проведения референдума по вопросу вхождения республики в состав России. Об этом журналистам сообщила
председатель ЦИК Луганской Народной Республики Елена Кравченко.
"Центральной избирательной комиссией принято утвержденное постановление, в соответствии с которым предусмотрен алгоритм работы на все наши дни голосования с 23 по 27 сентября", - заявила она.
Известно, что голосование на участках, сформированных в ЛНР для референдума, пройдет только 27 сентября, с 23 по 26 его проведут на придомовых территориях.
"У нас впервые таким особым образом организовано голосование, оно будет организовано двумя типами. Это голосование в помещении для голосования, оно пройдет на самом избирательном участке, будет один день – 27 сентября", - рассказала Кравченко.
Напомним: в понедельник общественные палаты ЛНР и ДНР обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдум о вхождении в состав России. Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей.
Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.