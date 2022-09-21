https://uz.sputniknews.ru/20220921/v-tashkente-proydet-velomarafon---podrobnosti-28421304.html
В Ташкенте пройдет веломарафон - подробности
В Ташкенте пройдет веломарафон - подробности
Спортивное мероприятие пройдет в столице республики в четверг.
2022-09-21T15:54+0500
2022-09-21T15:54+0500
2022-09-21T15:54+0500
спорт
ташкент
марафон
велосипед
мероприятие
спорт
республика
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ТАШКЕНТ, 21 сен — Sputnik. В четверг в столице Узбекистана пройдет веломарафон. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.Известно, что спортивное мероприятие приурочено ко Всемирному дню без автомобиля, который отмечается 22 сентября. Начало веломарафона запланировано на 7.00. Участники начнут свой велопробег на улице Махтумкули и доедут до парка "Новый Узбекистан".Марафон организован Минздравом, министерством развития спорта и МВД. В мероприятии примут участие велосипедисты любители, а также молодые врачи и медицинский персонал.В связи с проведением марафона улицу Махтумкули временно перекроют - от пересечения с улицей Боткина до парка "Новый Узбекистан". Данный участок дороги будет закрыт с 7 до 9 утра.
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в ташкенте пройдет веломарафон подробности спортивное мероприятие пройдет в столице республики в четверг какие дороги будут перекрыты в ташкенте 22 сентября из за марафона веломарафона в связи с проведением веломарафона
в ташкенте пройдет веломарафон подробности спортивное мероприятие пройдет в столице республики в четверг какие дороги будут перекрыты в ташкенте 22 сентября из за марафона веломарафона в связи с проведением веломарафона
В Ташкенте пройдет веломарафон - подробности
Спортивное мероприятие пройдет в столице республики в четверг.
ТАШКЕНТ, 21 сен — Sputnik.
В четверг в столице Узбекистана пройдет веломарафон. Об этом сообщает
пресс-служба министерства здравоохранения республики.
Известно, что спортивное мероприятие приурочено ко Всемирному дню без автомобиля, который отмечается 22 сентября. Начало веломарафона запланировано на 7.00. Участники начнут свой велопробег на улице Махтумкули и доедут до парка "Новый Узбекистан".
Марафон организован Минздравом, министерством развития спорта и МВД. В мероприятии примут участие велосипедисты любители, а также молодые врачи и медицинский персонал.
В связи с проведением марафона улицу Махтумкули временно перекроют - от пересечения с улицей Боткина до парка "Новый Узбекистан". Данный участок дороги будет закрыт с 7 до 9 утра.