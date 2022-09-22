https://uz.sputniknews.ru/20220922/gadjety-ne-tak-silno-meshayut-snu-kak-dumali-vyyasnili-uchenye-28464134.html

Гаджеты не так сильно мешают сну, как думали, выяснили ученые

Гаджеты не так сильно мешают сну, как думали, выяснили ученые

Ученые считали, что синий свет, излучаемый мониторами и экранами мобильных устройств, подавляет выработку мелатонина – гормона сна, и сбивают суточные биоритмы. Но новые исследования заставляют пересмотреть эту теорию.

2022-09-22T22:00+0500

2022-09-22T22:00+0500

2022-09-22T22:09+0500

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Электронные устройства плохо влияют на сон. Все дело в синем свете, излучаемом экранами гаджетов – он подавляет выработку гормона сна – мелатонина – и сбивает суточные биоритмы, считали ученые.Однако новые исследования заставляют пересмотреть эту точку зрения. Как показали эксперименты, синий свет от экранов действительно снижает содержание мелатонина в организме, но не обязательно влияет на качество сна и уровень бодрствования, пишет портал "Новая наука".Для эксперимента исследователи из Университета Базеля (Швейцария) отобрали 29 внешне здоровых молодых людей, чей средний возраст равнялся 23 годам. Ни у кого из них не было проблем со сном, ложились спать они в среднем в 11 часов вечера. В ходе испытаний их подвергали воздействию света от экрана, который включали примерно за 50 минут до отхода ко сну. Через неделю их подвергали воздействию другого типа света.У испытуемых брали образцы слюны на содержание мелатонина каждые 30 минут за пять часов перед сном и утром после пробуждения, а также делали электроэнцефалограммы во время сна.Как показал эксперимент, синий свет не оказал на них особого воздействия, что подтверждают электроэнцефалограммы. Хотя уровень мелатонина был ниже в среднем на 14%, на качестве и продолжительности сна, а также на бодрости утром это никак не сказалось.Ученые сделали вывод, что накопившаяся за день усталость сильнее влияет на сон, чем воздействие гаджетов. Но оговорились, что результаты могут быть неточными, поскольку воздействие синего света на испытуемых прекращалось задолго до отхода ко сну для того, чтобы опросить молодых людей и взять анализы. Возможно, если люди видят синий свет более длительное время и непосредственно перед сном, он оказывает на них больше влияния.

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