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Между Самаркандом и Москвой появилось прямое авиасообщение
Между Самаркандом и Москвой появилось прямое авиасообщение
Чартерные рейсы по маршруту Москва – Самарканд – Москва авиакомпания "Ямал" будет выполнять один раз в неделю.
2022-09-22T09:40+0500
2022-09-22T09:40+0500
2022-09-22T09:43+0500
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ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. Авиакомпания "Ямал" связала прямым авиасообщением Самарканд и Москву. Об этом сообщили в пресс-службе Uzbekistan Airports."20 сентября международный аэропорт Самарканда принял первый пассажирский рейс российского авиаперевозчика "Ямал", - говорится в сообщении.Самолет Airbus А321 из московского аэропорта Домодедово приземлился в аэропорту Самарканда, где его торжественно встретили водной аркой.Чартерные рейсы по маршруту Москва – Самарканд – Москва авиакомпания "Ямал" будет выполнять один раз в неделю по вторникам. Вылет из Самарканда – в 08:00 по местному времени.Авиакомпания "Ямал" начала свою деятельность в 1997 году. Сегодня она является одним из крупнейших авиаперевозчиков в Западно-Сибирском регионе России.Читайте также:"ИрАэро" начала летать из Казани в Самарканд
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из самарканда в москву появилось прямое авиасообщение чартерные рейсы по маршруту москва самарканд москва авиакомпания ямал будет выполнять один раз в неделю расписание как добраться долететь новости узбекистан россия на самолете
из самарканда в москву появилось прямое авиасообщение чартерные рейсы по маршруту москва самарканд москва авиакомпания ямал будет выполнять один раз в неделю расписание как добраться долететь новости узбекистан россия на самолете
Между Самаркандом и Москвой появилось прямое авиасообщение
09:40 22.09.2022 (обновлено: 09:43 22.09.2022)
Чартерные рейсы по маршруту Москва – Самарканд – Москва авиакомпания "Ямал" будет выполнять один раз в неделю.
ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik.
Авиакомпания "Ямал" связала прямым авиасообщением Самарканд и Москву. Об этом сообщили в пресс-службе Uzbekistan Airports
.
"20 сентября международный аэропорт Самарканда принял первый пассажирский рейс российского авиаперевозчика "Ямал", - говорится в сообщении.
Самолет Airbus А321 из московского аэропорта Домодедово приземлился в аэропорту Самарканда, где его торжественно встретили водной аркой.
Чартерные рейсы по маршруту Москва – Самарканд – Москва авиакомпания "Ямал" будет выполнять один раз в неделю по вторникам. Вылет из Самарканда – в 08:00 по местному времени.
Авиакомпания "Ямал" начала свою деятельность в 1997 году. Сегодня она является одним из крупнейших авиаперевозчиков в Западно-Сибирском регионе России.