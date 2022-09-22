https://uz.sputniknews.ru/20220922/mejdu-samarkandom-i-moskvoy-poyavilos-pryamoe-aviasoobschenie-28436821.html

Между Самаркандом и Москвой появилось прямое авиасообщение

Между Самаркандом и Москвой появилось прямое авиасообщение

Чартерные рейсы по маршруту Москва – Самарканд – Москва авиакомпания "Ямал" будет выполнять один раз в неделю.

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самарканд

москва

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ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. Авиакомпания "Ямал" связала прямым авиасообщением Самарканд и Москву. Об этом сообщили в пресс-службе Uzbekistan Airports."20 сентября международный аэропорт Самарканда принял первый пассажирский рейс российского авиаперевозчика "Ямал", - говорится в сообщении.Самолет Airbus А321 из московского аэропорта Домодедово приземлился в аэропорту Самарканда, где его торжественно встретили водной аркой.Чартерные рейсы по маршруту Москва – Самарканд – Москва авиакомпания "Ямал" будет выполнять один раз в неделю по вторникам. Вылет из Самарканда – в 08:00 по местному времени.Авиакомпания "Ямал" начала свою деятельность в 1997 году. Сегодня она является одним из крупнейших авиаперевозчиков в Западно-Сибирском регионе России.Читайте также:"ИрАэро" начала летать из Казани в Самарканд

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