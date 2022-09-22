https://uz.sputniknews.ru/20220922/uzbekistan-prinimaet-uchastie-v-kaspiyskom-mejdunarodnom-meditsinskom-forume-28445200.html
Узбекистан принимает участие в Каспийском международном медицинском форуме
Узбекистан принимает участие в Каспийском международном медицинском форуме
Международное мероприятие стартовало в среду в Астрахани.
2022-09-22T15:35+0500
2022-09-22T15:35+0500
2022-09-22T15:35+0500
общество
узбекистан
форум
медицина
каспийский регион
мероприятие
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ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. В Астрахани в среду стартовал Каспийский международный медицинский форум. Он призван способствовать развитию сотрудничества стран Прикаспия в области туризма, здравоохранения и социальной сферы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.Известно, что в течение трех дней участники будут посещать научно-практические конференции, круглые столы, симпозиумы и академические лекции. Также в рамках проекта "Университетская клиника" в АГМУ ведущие академики РАН прочитают лекции по актуальным вопросам международной медицины, проведут консультации по диагностике и лечению пациентов в клиниках Астрахани.Также губернатор отметил, что тесное взаимодействие специалистов стран-участниц мероприятия привлечет дополнительные инвестиции в сферу здравоохранения и социальный сектор области, а сотрудничество ведущих медицинских центров даст импульс развитию региональной медицины.
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узбекистан принимает участие в каспийском международном медицинском форуме международное мероприятие стартовало в среду в астрахани.
узбекистан принимает участие в каспийском международном медицинском форуме международное мероприятие стартовало в среду в астрахани.
Узбекистан принимает участие в Каспийском международном медицинском форуме
Международное мероприятие стартовало в среду в Астрахани.
ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik.
В Астрахани в среду стартовал Каспийский международный медицинский форум. Он призван способствовать развитию сотрудничества стран Прикаспия в области туризма, здравоохранения и социальной сферы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил
губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.
"Сегодня в Астрахани открыли Каспийский международный медицинский форум. Он собрал более 2500 участников из Азербайджана, Казахстана, Туркменистана, Узбекистана, Беларуси и России", - рассказал губернатор.
Известно, что в течение трех дней участники будут посещать научно-практические конференции, круглые столы, симпозиумы и академические лекции. Также в рамках проекта "Университетская клиника" в АГМУ ведущие академики РАН прочитают лекции по актуальным вопросам международной медицины, проведут консультации по диагностике и лечению пациентов в клиниках Астрахани.
"В 2021 году президент Владимир Путин инициировал создание Каспийского совета с центром в Астрахани для развития международного сотрудничества стран Прикаспия в области туризма, здравоохранения и социальной сферы. В рамках такого взаимодействия реализуется программа "Развитие экспорта медицинских услуг" - сообщил Бабушкин.
Также губернатор отметил, что тесное взаимодействие специалистов стран-участниц мероприятия привлечет дополнительные инвестиции в сферу здравоохранения и социальный сектор области, а сотрудничество ведущих медицинских центров даст импульс развитию региональной медицины.