https://uz.sputniknews.ru/20220922/uzbekistan-prinimaet-uchastie-v-kaspiyskom-mejdunarodnom-meditsinskom-forume-28445200.html

Узбекистан принимает участие в Каспийском международном медицинском форуме

Узбекистан принимает участие в Каспийском международном медицинском форуме

Международное мероприятие стартовало в среду в Астрахани.

2022-09-22T15:35+0500

2022-09-22T15:35+0500

2022-09-22T15:35+0500

общество

узбекистан

форум

медицина

каспийский регион

мероприятие

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ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. В Астрахани в среду стартовал Каспийский международный медицинский форум. Он призван способствовать развитию сотрудничества стран Прикаспия в области туризма, здравоохранения и социальной сферы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.Известно, что в течение трех дней участники будут посещать научно-практические конференции, круглые столы, симпозиумы и академические лекции. Также в рамках проекта "Университетская клиника" в АГМУ ведущие академики РАН прочитают лекции по актуальным вопросам международной медицины, проведут консультации по диагностике и лечению пациентов в клиниках Астрахани.Также губернатор отметил, что тесное взаимодействие специалистов стран-участниц мероприятия привлечет дополнительные инвестиции в сферу здравоохранения и социальный сектор области, а сотрудничество ведущих медицинских центров даст импульс развитию региональной медицины.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан принимает участие в каспийском международном медицинском форуме международное мероприятие стартовало в среду в астрахани.