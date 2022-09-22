https://uz.sputniknews.ru/20220922/uzbekistantsa-nagradili-za-spasenie-dvux-jenschin-iz-pojara-v-moskve---video-28460395.html
Узбекистанца наградили за спасение двух женщин из пожара в Москве - видео
Узбекистанца наградили за спасение двух женщин из пожара в Москве - видео
Молодой узбекистанец героически спас двух женщин из пожара в Москве.
2022-09-22T18:00+0500
2022-09-22T18:00+0500
2022-09-22T18:21+0500
общество
узбекистанец
пожар
москва
женщины
женщина
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ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. В четверг в Московском доме национальностей прошла церемония награждения уроженца Узбекистана Ойбека Ештемирова, который, рискуя собственной жизнью, вытащил двух женщин из горящих квартир многоэтажного дома. Об этом сообщает корреспондент Sputnik.Юноша родом из Кашкадарьинской области, Гузарского района. Ештемиров работает в столице монтажником светофоров. В момент происшествия он проходил мимо жилого дома в Восточном административном округе Москвы, увидел человека в охваченной огнем квартире и бросился на помощь. Для этого молодой человек разбил окно и перетащил женщину на другой балкон. Затем пострадавшей помогли спуститься пожарные. Также из огня он вытащил и пожилую женщину, чья квартира располагалась этажом выше источника пожара.За проявленную смелость и решимость при спасении людей уроженца Узбекистана удостоили благодарности руководителя Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы и награды ГУ МЧС России по городу Москве.Церемония прошла в Московском доме национальностей. Юношу награждали руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков и временно исполняющий обязанности начальника Главного управления МЧС России по Москве Юрий Ткаченко.
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узбекистанца наградили за спасение двух женщин из пожара в москве видео ойбек ештемиров молодой узбекистанец героически спас двух женщин из пожара в москве узбек
узбекистанца наградили за спасение двух женщин из пожара в москве видео ойбек ештемиров молодой узбекистанец героически спас двух женщин из пожара в москве узбек
Узбекистанца наградили за спасение двух женщин из пожара в Москве - видео
18:00 22.09.2022 (обновлено: 18:21 22.09.2022)
Молодой узбекистанец героически спас двух женщин из пожара в жилом доме.
ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. В четверг в Московском доме национальностей прошла церемония награждения уроженца Узбекистана Ойбека Ештемирова, который, рискуя собственной жизнью, вытащил двух женщин из горящих квартир многоэтажного дома. Об этом сообщает корреспондент Sputnik.
Юноша родом из Кашкадарьинской области, Гузарского района. Ештемиров работает в столице монтажником светофоров. В момент происшествия он проходил мимо жилого дома в Восточном административном округе Москвы, увидел человека в охваченной огнем квартире и бросился на помощь. Для этого молодой человек разбил окно и перетащил женщину на другой балкон. Затем пострадавшей помогли спуститься пожарные. Также из огня он вытащил и пожилую женщину, чья квартира располагалась этажом выше источника пожара.
За проявленную смелость и решимость при спасении людей уроженца Узбекистана удостоили благодарности руководителя Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы и награды ГУ МЧС России по городу Москве.
Церемония прошла в Московском доме национальностей. Юношу награждали руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков и временно исполняющий обязанности начальника Главного управления МЧС России по Москве Юрий Ткаченко.