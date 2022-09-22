https://uz.sputniknews.ru/20220922/v-uzgidromete-rasskazali-o-pogode-na-segodnya-28439037.html
В Узгидромете рассказали о погоде на сегодня
В Узгидромете рассказали о погоде на сегодня
Какая погода ожидается в четверг на территории республики — читайте в нашем материале.
2022-09-22T10:11+0500
2022-09-22T10:11+0500
2022-09-22T10:11+0500
общество
узгидромет
погода
республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/0b/23899860_1:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_9005a9d73a08319bc24305a5f9545824.jpg
ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. В среду в Узбекистане сохранится погода без осадков. Температура по стране колеблется в пределах 30-35 градусов, ветер 7-12 м/с. Об этом сообщает Узгидромет.В Ташкенте погода сохранится без осадков. Ветер 3-8 м/с. Температура в столице страны поднимется до 32-34 градусов.В горных районах страны без осадков. Ветер 7-12 м/с. Температура воздуха сохранится в пределах 22-27 градусов.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/0b/23899860_314:0:3045:2048_1920x0_80_0_0_8a126b692e88258168fe53df75843d2a.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в узгидромете рассказали о погоде на сегодня какая погода ожидается в четверг на территории республики прогноз погоды узбекистан 22 сентября ташкент бухара самарканд фергана
в узгидромете рассказали о погоде на сегодня какая погода ожидается в четверг на территории республики прогноз погоды узбекистан 22 сентября ташкент бухара самарканд фергана
В Узгидромете рассказали о погоде на сегодня
Какая погода ожидается в четверг на территории республики — читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik.
В среду в Узбекистане сохранится погода без осадков. Температура по стране колеблется в пределах 30-35 градусов, ветер 7-12 м/с. Об этом сообщает
Узгидромет.
В Ташкенте погода сохранится без осадков. Ветер 3-8 м/с. Температура в столице страны поднимется до 32-34 градусов.
В горных районах страны без осадков. Ветер 7-12 м/с. Температура воздуха сохранится в пределах 22-27 градусов.