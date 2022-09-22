https://uz.sputniknews.ru/20220922/v-zaporoje-predupredili-vsu-o-posledstviyax-otkaza-otvesti-voyska-posle-referenduma-28441704.html

В Запорожье предупредили ВСУ о последствиях отказа отвести войска после референдума

В Запорожье предупредили ВСУ о последствиях отказа отвести войска после референдума

Владимир Рогов подчеркнул, что ВСУ, оставшись в регионе после референдума, станут оккупантами.

2022-09-22T13:30+0500

2022-09-22T13:30+0500

2022-09-22T13:30+0500

специальная военная операция россии в донбассе

украина

голосование

референдум

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ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. Украинские войска должны немедленно покинуть оставшуюся часть Запорожской области, в противном случае после референдума они будут считаться оккупантами. Об этом заявил РИА Новости член главного совета администрации региона Владимир Рогов.В данное время под контролем российских войск находятся порядка 3% территории Запорожской области, остальные 27%, включая областной центр Запорожье, остаются под властью киевского режима.Напомним: общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября. Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей.Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.

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в запорожье предупредили всу о последствиях отказа отвести войска после голосования владимир рогов подчеркнул, что всу оставшись в регионе после референдума станут оккупантами