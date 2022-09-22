https://uz.sputniknews.ru/20220922/vavilov-rasskazal-zachem-sekretar-sovbeza-patrushev-priezjal-v-kitay-28440386.html

Вавилов рассказал, зачем секретарь Совбеза Патрушев приезжал в Китай

Вавилов рассказал, зачем секретарь Совбеза Патрушев приезжал в Китай

Китай учитывает опыт проведения Россией специальной военной операции на Украине и будет использовать его во время возвращения Тайваня.

2022-09-22T12:16+0500

2022-09-22T12:16+0500

2022-09-22T12:16+0500

видео

николай патрушев

секретарь совбеза рф

совет безопасности рф

китай

россия

украина

тайвань

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Об этом рассказал в интервью Sputnik рассказал китаевед-публицист, автор многочисленных книг о Китае Николай Вавилов.О подготовке Китая, Тайваня и США к будущим военным действиям, вторичных санкциях американцев против российской нефти, а также целях визита Патрушева в Китай смотрите в нашем видео.

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вавилов рассказал зачем секретарь совбеза патрушев приезжал в китай китай учитывает опыт проведения россией специальной военной операции на украине и будет использовать его во время возвращения тайваня