https://uz.sputniknews.ru/20220922/vavilov-rasskazal-zachem-sekretar-sovbeza-patrushev-priezjal-v-kitay-28440386.html
Вавилов рассказал, зачем секретарь Совбеза Патрушев приезжал в Китай
Вавилов рассказал, зачем секретарь Совбеза Патрушев приезжал в Китай
Китай учитывает опыт проведения Россией специальной военной операции на Украине и будет использовать его во время возвращения Тайваня.
2022-09-22T12:16+0500
2022-09-22T12:16+0500
2022-09-22T12:16+0500
видео
николай патрушев
секретарь совбеза рф
совет безопасности рф
китай
россия
украина
тайвань
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Об этом рассказал в интервью Sputnik рассказал китаевед-публицист, автор многочисленных книг о Китае Николай Вавилов.О подготовке Китая, Тайваня и США к будущим военным действиям, вторичных санкциях американцев против российской нефти, а также целях визита Патрушева в Китай смотрите в нашем видео.
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вавилов рассказал зачем секретарь совбеза патрушев приезжал в китай китай учитывает опыт проведения россией специальной военной операции на украине и будет использовать его во время возвращения тайваня
вавилов рассказал зачем секретарь совбеза патрушев приезжал в китай китай учитывает опыт проведения россией специальной военной операции на украине и будет использовать его во время возвращения тайваня
Вавилов рассказал, зачем секретарь Совбеза Патрушев приезжал в Китай
Китай учитывает опыт проведения Россией специальной военной операции на Украине и будет использовать его во время возвращения Тайваня.
Об этом рассказал в интервью Sputnik рассказал китаевед-публицист, автор многочисленных книг о Китае Николай Вавилов.
О подготовке Китая, Тайваня и США к будущим военным действиям, вторичных санкциях американцев против российской нефти, а также целях визита Патрушева в Китай смотрите в нашем видео.