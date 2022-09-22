https://uz.sputniknews.ru/20220922/video-kak-v-uzbekistane-proxodit-sbor-xlopka-28463522.html

Видео: как в Узбекистане проходит сбор хлопка

Видео: как в Узбекистане проходит сбор хлопка

Корреспонденты Sputnik побывали на хлопковом поле, где полным ходом идет хлопкоуборочный процесс.

2022-09-22T21:07+0500

2022-09-22T21:07+0500

2022-09-22T21:07+0500

видео

хлопок

сбор хлопка

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Сбор хлопка в Узбекистане стартовал в начале сентября. На поля ежедневно выходят сотни сборщиков "белого золота". В среднем, каждый работник может собрать до 80 килограммов сырья.Корреспонденты Sputnik побывали на одном из хлопковых полей Ташкентской области и выяснили подробности. О секретах сбора хлопка – в нашем видеосюжете.

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