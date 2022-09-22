https://uz.sputniknews.ru/20220922/video-my-etogo-jdali-85-let---jiteli-donbassa-o-referendume-28462612.html
Видео: "Мы этого ждали 8,5 лет" - жители Донбасса о референдуме
Видео: "Мы этого ждали 8,5 лет" - жители Донбасса о референдуме
Республики Донбасса готовятся к референдуму о присоединении к России. Что по поводу этой инициативы думают беженцы – в нашем материале.
2022-09-22T20:08+0500
2022-09-22T20:08+0500
2022-09-22T20:08+0500
специальная военная операция россии в донбассе
донбасс
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лнр
беженцы
референдум
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ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области готовятся к референдуму о вхождении в состав России. Беженцы из Донбасса, которые находятся в пунктах временного размещения в Ростовской области, рассказали РИА Новости, что уже давно считают себя россиянами.Жители Донбасса рассказали, что обязательно примут участие в референдуме.
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видео днр лнр херсонская запорожская область референдум беженцы жители
видео днр лнр херсонская запорожская область референдум беженцы жители
Видео: "Мы этого ждали 8,5 лет" - жители Донбасса о референдуме
Республики Донбасса готовятся к референдуму о присоединении к России. Что по поводу этой инициативы думают беженцы – в нашем материале.
ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области готовятся к референдуму о вхождении в состав России. Беженцы из Донбасса, которые находятся в пунктах временного размещения в Ростовской области, рассказали РИА Новости, что уже давно считают себя россиянами.
"Мы этого события ждали 8,5 долгих лет. Эти годы были очень тяжелыми как для Донбасса в целом, так и для каждого жителя. Поэтому эта новость стала для нас очень важной. Это будет очень серьезный шаг в жизни республики", - рассказывает беженка.
Жители Донбасса рассказали, что обязательно примут участие в референдуме.