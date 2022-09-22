https://uz.sputniknews.ru/20220922/vneshnetorgovyy-oborot-uzbekistana-v-etom-godu-sostavil-321-milliardov-28442528.html

Внешнеторговый оборот Узбекистана в этом году составил $32,1 миллиардов

Внешнеторговый оборот Узбекистана в этом году составил $32,1 миллиардов

На сколько внешнеторговый оборот республики увеличился по сравнению с прошлым годом - читайте в нашем материале.

2022-09-22T19:06+0500

2022-09-22T19:06+0500

2022-09-22T19:06+0500

экономика

узбекистан

торговля

оборот

товарооборот

республика

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ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. В январе-августе этого года внешнеторговый оборот Узбекистана составил $32,1 млрд. Об этом сообщает пресс-служба Госкомстата.Данный показатель вырос почти на $7 млрд по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, экспорт составил $12,7 млрд, из которых $10,3 млрд приходится на категорию товаров, а $2,4 млрд, в свою очередь, на услуги. Импорт составил $19,4 млрд, из которых $17,8 млрд - это товары, а $1,6 млрд - услуги.Напомним: в сфере торгового оборота ключевым партнером Узбекистана остается Россия. В начале этого года республика экспортировала в РФ товаров на 346,8 млн долларов. В топ-5 государств, закупающих товары в Узбекистане, вошли также Китай, Турция, Казахстан и Кыргызстан.Ранее Госкомстат сообщал, что по итогам 2021 года взаимный товарооборот между Узбекистаном и Россией увеличился на 32,8%, до 7,517 миллиарда долларов. РФ вышла на первое место среди крупных стран-партнеров республики с долей 17,9% в общем объеме внешнеторгового оборота республики.По словам министра экономического развития России Максима Решетникова, Россия уделяет особое место Узбекистану в деле переориентации экспорта и импорта, поиска новых поставщиков, выстраивания новых логистических и произведенных цепочек.

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