Единство славянских и тюркских народов обсудили на форуме "Алтай – Азия"
© пресс-служба АлтГУУчастники мероприятия НОЦ "Большой Алтай" на форуме "Алтай — Азия 2022", 16 октября, г. Белокуриха
© пресс-служба АлтГУ
Ученые из Узбекистана, России, Казахстана, Киргизии и Азербайджана и Турции обсудили концепцию историко-культурного единства славянских и тюркских народов России и стран Центральной Азии в рамках международного форума "Алтай – Азия 2022".
Концепция разработана международным коллективом НОЦ алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" АлтГУ.
Концепция стала программным документом проекта "Тюркский мир Большого Алтая", по которому третий год работают более 30 российских и 45 зарубежных ученых. Цель концепции – формирование научно обоснованной системы социально-культурных, мировоззренческих и других ценностей и практик, основанных на общем историко-цивилизационном наследии славянских и тюркских народов России и государств Центральной Азии и подтверждающих их историко-культурное единство.
© пресс-служба АлтГУПроректор Самаркандского государственного университета им. Ш. Рашидова
Проректор Самаркандского государственного университета им. Ш. Рашидова
© пресс-служба АлтГУ
Концепция историко-культурного единства славянских и тюркских народов России и стран Центральной Азии актуальна именно в силу своей историко-культурной основы, отметил проректор по международному сотрудничеству Самаркандского университета Акмал Ахатов.
"Понятия культуры и исторических ценностей необходимо передавать молодому поколению, потому что это ведет к интеграции между народами. Знание о том, какова была значимость народа в предыдущие исторические периоды, может служить мотивацией для производства в будущем таких знаний и продуктов, которые будут поднимать ценность этого народа в мировом пространстве", - рассказал он.
Знание истории и культуры славянских и тюркских народов должно стать хорошей мотивацией для совместной работы в рамках кооперации и интеграции, с использованием социальных и производственных ресурсов университетов, добавил он.
© пресс-служба АлтГУДекан факультета тюркологии и алтаистики Горно-Алтайского государственного университета Сурна Сарбашева на мероприятии НОЦ "Большой Алтай", форум "Алтай-Азия 2022", 16 октября, г. Белокуриха
Декан факультета тюркологии и алтаистики Горно-Алтайского государственного университета Сурна Сарбашева на мероприятии НОЦ "Большой Алтай", форум "Алтай-Азия 2022", 16 октября, г. Белокуриха
© пресс-служба АлтГУ
Концепция историко-культурного единства славянских и тюркских народов России и стран Центральной Азии рассматривается как дорожная карта сотрудничества ученых-тюркологов. Поэтому в мероприятии приняли участие представители Научно-образовательных центров по тюркологии из России и стран-партнеров.
© пресс-служба АлтГУПрофессор Кыргызского национального университета им. Ж. Баласагына Аниса Бикбулатова
Профессор Кыргызского национального университета им. Ж. Баласагына Аниса Бикбулатова
© пресс-служба АлтГУ
Среди них НИИ алтаистики имени С.С. Суразакова из Горно-Алтайска, Центр геополитических исследований "Берлек-Единством из Башкирии, НОЦ "Тюркология" Тувинского государственного университета, Центр исследований современной Турции и российско-турецких отношений из Санкт-Петербурга, НОЦ "Алтай-Тану" Восточно-Казахстанского университета, ЦентраРоссиеведения Азербайджанского университета языков, а также ученые из вузов-партнеров проекта в Казахстане и Киргизии: Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева, Международной тюркской академии, Кыргызского национального университета им. Ж. Баласагына и других.
© пресс-служба АлтГУРуководитель НОЦ "Алтай-Тану" Восточно-Казахстанского университета им. С. Аманжолова Жанна Аубакирова
Руководитель НОЦ "Алтай-Тану" Восточно-Казахстанского университета им. С. Аманжолова Жанна Аубакирова
© пресс-служба АлтГУ
Совместное многовековое проживание славянских и тюркских народов, их вхождение за этот период в различные государственные образования дает возможность говорить об общих ценностях и традициях, которые составляют некий субстрат совместного славяно-тюркского проживания, отметил руководитель Научно-образовательного центра (НОЦ) алтаистики и тюркологии "Большой Алтай", президент Алтайского государственного университета (АлтГУ) Сергей Землюков.
© пресс-служба АлтГУРуководитель проекта "Тюркский мир Большого Алтая", профессор Сергей Землюков на мероприятии НОЦ "Большой Алтай", форум "Алтай-Азия 2022", 16 октября, г. Белокуриха
Руководитель проекта "Тюркский мир Большого Алтая", профессор Сергей Землюков на мероприятии НОЦ "Большой Алтай", форум "Алтай-Азия 2022", 16 октября, г. Белокуриха
© пресс-служба АлтГУ
"Эти традиции и ценности очень значимы для народов, их необходимо передавать последующим поколениям, они важны для сохранения добрососедских отношений и взаимодоверия между тюркскими и славянскими народами, проживающими в Евразии", – рассказал он.
© пресс-служба АлтГУЭксперт-аналитик Центра "Берлек-Единство" Артур Сулейманов
Эксперт-аналитик Центра "Берлек-Единство" Артур Сулейманов
© пресс-служба АлтГУ
Предложенная концепция имеет колоссальное культурно-гуманитарное значение для России и тюркоязычных республик Центральной Азии и призвана адаптировать социально-гуманитарные исследования к современным условиям, повысить их практиориентированность для многонациональных обществ, отметил эксперт-аналитик Центра "Берлек-Единство", кандидат политических наук Артур Сулейманов.
"Без сомнения, к такому проекту будет всегда повышенный интерес со стороны университетов, а также научно-исследовательских, аналитических центров из разных уголков Большой Евразии. Концепцию, на наш взгляд, следует, рассматривать, как план развития современной тюркологической мысли в XXI веке в контексте евразийской интеграции и её междисциплинарного переосмысления. И таких проектов должно быть много", - заключил он.
Концепция прошла несколько стадий обсуждения в НОЦ "Большой Алтай" АлтГУ и представлена на экспертную оценку ученых из университетов стран Большого Алтая и Центральной Азии. Документ получил положительные отклики от представителей различных научных школ и научно-образовательных центров, работающих по направлению тюркологии.
Эксперты также обсудили место тюркологии в системе социально-гуманитарных наук и проблемы подготовки профессиональных кадров в области тюркологии в России и странах Центральной Азии.