https://uz.sputniknews.ru/20220923/edinstvo-slavyanskix-i-tyurkskix-narodov-obsudili-na-forume-altay--aziya-28467197.html

Единство славянских и тюркских народов обсудили на форуме "Алтай – Азия"

Единство славянских и тюркских народов обсудили на форуме "Алтай – Азия"

Ученые обсудили концепцию историко-культурного единства славянских и тюркских народов России и стран Центральной Азии в рамках международного форума "Алтай – Азия 2022".

2022-09-23T07:31+0500

2022-09-23T07:31+0500

2022-09-23T07:31+0500

общество

алтай

форум

центральная азия

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Концепция разработана международным коллективом НОЦ алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" АлтГУ.Концепция стала программным документом проекта "Тюркский мир Большого Алтая", по которому третий год работают более 30 российских и 45 зарубежных ученых. Цель концепции – формирование научно обоснованной системы социально-культурных, мировоззренческих и других ценностей и практик, основанных на общем историко-цивилизационном наследии славянских и тюркских народов России и государств Центральной Азии и подтверждающих их историко-культурное единство.Концепция историко-культурного единства славянских и тюркских народов России и стран Центральной Азии актуальна именно в силу своей историко-культурной основы, отметил проректор по международному сотрудничеству Самаркандского университета Акмал Ахатов.Знание истории и культуры славянских и тюркских народов должно стать хорошей мотивацией для совместной работы в рамках кооперации и интеграции, с использованием социальных и производственных ресурсов университетов, добавил он.Концепция историко-культурного единства славянских и тюркских народов России и стран Центральной Азии рассматривается как дорожная карта сотрудничества ученых-тюркологов. Поэтому в мероприятии приняли участие представители Научно-образовательных центров по тюркологии из России и стран-партнеров.Среди них НИИ алтаистики имени С.С. Суразакова из Горно-Алтайска, Центр геополитических исследований "Берлек-Единством из Башкирии, НОЦ "Тюркология" Тувинского государственного университета, Центр исследований современной Турции и российско-турецких отношений из Санкт-Петербурга, НОЦ "Алтай-Тану" Восточно-Казахстанского университета, ЦентраРоссиеведения Азербайджанского университета языков, а также ученые из вузов-партнеров проекта в Казахстане и Киргизии: Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева, Международной тюркской академии, Кыргызского национального университета им. Ж. Баласагына и других.Совместное многовековое проживание славянских и тюркских народов, их вхождение за этот период в различные государственные образования дает возможность говорить об общих ценностях и традициях, которые составляют некий субстрат совместного славяно-тюркского проживания, отметил руководитель Научно-образовательного центра (НОЦ) алтаистики и тюркологии "Большой Алтай", президент Алтайского государственного университета (АлтГУ) Сергей Землюков.Предложенная концепция имеет колоссальное культурно-гуманитарное значение для России и тюркоязычных республик Центральной Азии и призвана адаптировать социально-гуманитарные исследования к современным условиям, повысить их практиориентированность для многонациональных обществ, отметил эксперт-аналитик Центра "Берлек-Единство", кандидат политических наук Артур Сулейманов.Концепция прошла несколько стадий обсуждения в НОЦ "Большой Алтай" АлтГУ и представлена на экспертную оценку ученых из университетов стран Большого Алтая и Центральной Азии. Документ получил положительные отклики от представителей различных научных школ и научно-образовательных центров, работающих по направлению тюркологии.Эксперты также обсудили место тюркологии в системе социально-гуманитарных наук и проблемы подготовки профессиональных кадров в области тюркологии в России и странах Центральной Азии.

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