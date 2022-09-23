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Герой ДНР о мобилизации, референдуме и войне России со всем миром - видео
Герой ДНР о мобилизации, референдуме и войне России со всем миром - видео
Как изменит ситуацию на Донбассе мобилизация и что будет после референдума о вхождении в состав России, в интервью Sputnik рассказал герой ДНР Ахра Авидзба.
2022-09-23T18:43+0500
2022-09-23T18:43+0500
2022-09-23T18:53+0500
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Происходящее сейчас на Украине – это третья мировая война. Об этом в эксклюзивном интервью "Sputnik на русском" заявил Герой ДНР Ахра Авидзба. По словам командира бригады "Пятнашка", на стороне Киева воюют многочисленные западные ЧВК, а оружие им поставляют не менее 24 стран. Невзирая на гигантскую поддержку киевских националистов, российская армия и добровольцы достойно справляются с объединившимся врагом.Как ситуацию на фронте изменит мобилизация? Что будет после референдумов о присоединении к России освобожденных территорий? И почему гуманитарная помощь от диаспор неоценима? Об этом и многом другом смотрите в полной версии интервью
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видео интервью герой днр ахра авидзба фронт контрактники мобилизация референдум
видео интервью герой днр ахра авидзба фронт контрактники мобилизация референдум
Герой ДНР о мобилизации, референдуме и войне России со всем миром - видео
18:43 23.09.2022 (обновлено: 18:53 23.09.2022)
Как изменит ситуацию на Донбассе мобилизация и что будет после референдума о вхождении в состав России, в интервью Sputnik рассказал герой ДНР Ахра Авидзба.
Происходящее сейчас на Украине – это третья мировая война. Об этом в эксклюзивном интервью "Sputnik на русском" заявил Герой ДНР Ахра Авидзба. По словам командира бригады "Пятнашка", на стороне Киева воюют многочисленные западные ЧВК, а оружие им поставляют не менее 24 стран. Невзирая на гигантскую поддержку киевских националистов, российская армия и добровольцы достойно справляются с объединившимся врагом.
"Мы всегда гордились тем, что живем в историческое время и принимаем в этом непосредственное участие", - делится Ахра Авидзба.
Как ситуацию на фронте изменит мобилизация? Что будет после референдумов о присоединении к России освобожденных территорий? И почему гуманитарная помощь от диаспор неоценима? Об этом и многом другом смотрите в полной версии интервью