https://uz.sputniknews.ru/20220923/geroy-dnr-o-mobilizatsii-referendume-i-voyne-rossii-so-vsem-mirom---video-28490584.html

Герой ДНР о мобилизации, референдуме и войне России со всем миром - видео

Герой ДНР о мобилизации, референдуме и войне России со всем миром - видео

Как изменит ситуацию на Донбассе мобилизация и что будет после референдума о вхождении в состав России, в интервью Sputnik рассказал герой ДНР Ахра Авидзба.

2022-09-23T18:43+0500

2022-09-23T18:43+0500

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видео

днр

донбасс

интервью

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Происходящее сейчас на Украине – это третья мировая война. Об этом в эксклюзивном интервью "Sputnik на русском" заявил Герой ДНР Ахра Авидзба. По словам командира бригады "Пятнашка", на стороне Киева воюют многочисленные западные ЧВК, а оружие им поставляют не менее 24 стран. Невзирая на гигантскую поддержку киевских националистов, российская армия и добровольцы достойно справляются с объединившимся врагом.Как ситуацию на фронте изменит мобилизация? Что будет после референдумов о присоединении к России освобожденных территорий? И почему гуманитарная помощь от диаспор неоценима? Об этом и многом другом смотрите в полной версии интервью

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