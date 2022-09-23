https://uz.sputniknews.ru/20220923/kadyrov-zayavil-chto-plan-prizyva-v-chechne-perevypolnen-na-254---video-28470239.html

Кадыров заявил, что план призыва в Чечне перевыполнен на 254% - видео

Кадыров заявил, что план призыва в Чечне перевыполнен на 254% - видео

Кадыров рассказал, что в Чеченской республике есть резерв из тысяч добровольцев.

2022-09-23T10:46+0500

2022-09-23T10:46+0500

2022-09-23T10:46+0500

специальная военная операция россии в донбассе

рамзан кадыров

чеченская республика

призыв в армию

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ТАШКЕНТ, 23 сен – Sputnik. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что призывной план в республике перевыполнен на 254%.Эти показатели были достигнуты ранее благодаря формированию новых подразделений Минобороны России. Об этом сообщает РИА Новости.Также Кадыров подчеркнул, что в Чечне есть резерв из тысяч добровольцев, которые в случае необходимости смогут пополнить ряды защитников отечества.Напомним: в России указом президента Владимира Путина с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса России. Глава Минобороны добавил, что о мобилизации студентов вузов речи не идет и не будет идти. Также не подлежат мобилизации и направлению в зону спецоперации те, кто сейчас служит по призыву.

чеченская республика

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кадыров заявил что план призыва в чечне перевыполнен на 254% кадыров рассказал что в чеченской республике есть резерв из тысяч добровольцев видео