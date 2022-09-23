https://uz.sputniknews.ru/20220923/kadyrov-zayavil-chto-plan-prizyva-v-chechne-perevypolnen-na-254---video-28470239.html
Кадыров заявил, что план призыва в Чечне перевыполнен на 254% - видео
Кадыров заявил, что план призыва в Чечне перевыполнен на 254% - видео
Кадыров рассказал, что в Чеченской республике есть резерв из тысяч добровольцев.
2022-09-23T10:46+0500
2022-09-23T10:46+0500
2022-09-23T10:46+0500
специальная военная операция россии в донбассе
рамзан кадыров
чеченская республика
призыв в армию
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ТАШКЕНТ, 23 сен – Sputnik. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что призывной план в республике перевыполнен на 254%.Эти показатели были достигнуты ранее благодаря формированию новых подразделений Минобороны России. Об этом сообщает РИА Новости.Также Кадыров подчеркнул, что в Чечне есть резерв из тысяч добровольцев, которые в случае необходимости смогут пополнить ряды защитников отечества.Напомним: в России указом президента Владимира Путина с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса России. Глава Минобороны добавил, что о мобилизации студентов вузов речи не идет и не будет идти. Также не подлежат мобилизации и направлению в зону спецоперации те, кто сейчас служит по призыву.
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MIA „Rosiya Segodnya“
кадыров заявил что план призыва в чечне перевыполнен на 254% кадыров рассказал что в чеченской республике есть резерв из тысяч добровольцев видео
кадыров заявил что план призыва в чечне перевыполнен на 254% кадыров рассказал что в чеченской республике есть резерв из тысяч добровольцев видео
Кадыров заявил, что план призыва в Чечне перевыполнен на 254% - видео
Кадыров рассказал, что в Чеченской республике есть резерв из тысяч добровольцев.
ТАШКЕНТ, 23 сен – Sputnik.
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что призывной план в республике перевыполнен на 254%.Эти показатели были достигнуты ранее благодаря формированию новых подразделений Минобороны России. Об этом сообщает
РИА Новости.
"В четверг провел совещание, посвященное теме призыва жителей ЧР на воинскую службу в рамках объявленной президентом РФ Владимиром Путиным частичной мобилизации. План призыва в Чеченской Республике перевыполнен на 254%. Такие показатели были достигнуты ранее благодаря формированию новых подразделений МО РФ. Все кандидаты на службу прошли через военный комиссариат. Мы проработали этот механизм с самого начала, еще до объявления частичной мобилизации", - написал Кадыров в Telegram-канале.
Также Кадыров подчеркнул, что в Чечне есть резерв из тысяч добровольцев, которые в случае необходимости смогут пополнить ряды защитников отечества.
"Жители еще даже и не подозревали, что такие вопросы могут возникнуть, а мы уже все решили. Поэтому я призываю население ЧР, в частности, наших любимых и уважаемых матерей, соблюдать спокойствие", - добавил он.
Напомним: в России указом президента Владимира Путина с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в тысячу километров и освобожденных территорий на Украине.
В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса России. Глава Минобороны добавил, что о мобилизации студентов вузов речи не идет и не будет идти. Также не подлежат мобилизации и направлению в зону спецоперации те, кто сейчас служит по призыву.