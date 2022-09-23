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https://uz.sputniknews.ru/20220923/obnovlennyy-pavilon-uzbekistan-na-vdnx-foto-28398846.html
Как выглядит обновленный павильон "Узбекистан" на ВДНХ – фото
Как выглядит обновленный павильон "Узбекистан" на ВДНХ – фото
Заканчивается реставрация национального павильона на ВДНХ в Москве. Как выглядит обновленное здание – в материале Sputnik.
2022-09-23T09:01+0500
2022-09-23T09:01+0500
фото
вднх
узбекистан
реставрация
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ТАШКЕНТ, 23 сен – Sputnik. На ВДНХ активно реставрируют павильоны бывших советских республик. Один из них – павильон №66, где располагалась экспозиция Узбекской ССР, сообщили корреспонденту Sputnik в пресс-службе ВДНХ.Здание построили в 1954 году по проекту архитектора Стефана Полупанова. Оформлено здание по мотивам народного зодчества Узбекистана. Одно из главных украшений павильона – ротонда с фонтаном по центру.После завершения реставрации у стен павильона будут располагаться каскадные фонтаны.Реставрация должна завершиться уже в октябре. В обновленном здании разместится выставочно-торговый центр Республики Узбекистан.Изначально, все павильоны ВДНХ строили по территориальному признаку, но в 1960-х годах павильоны перестроили, сделав их более современными и технологичными, но лишив национального колорита.В 2014 году началась масштабная реконструкция ВДНХ, в рамках которой проходит реставрация павильонов. Уже открылись обновленные павильоны Казахстана, Азербайджана, Беларуси, Армении, Молдовы.
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фото павильон узбекистан вднх реставрация национальный колорит фонтаны ротонда
фото павильон узбекистан вднх реставрация национальный колорит фонтаны ротонда

Как выглядит обновленный павильон "Узбекистан" на ВДНХ – фото

09:01 23.09.2022
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Заканчивается реставрация национального павильона на ВДНХ в Москве. Как выглядит обновленное здание – в материале Sputnik.
ТАШКЕНТ, 23 сен – Sputnik. На ВДНХ активно реставрируют павильоны бывших советских республик. Один из них – павильон №66, где располагалась экспозиция Узбекской ССР, сообщили корреспонденту Sputnik в пресс-службе ВДНХ.
© Пресс-служба ВДНХ

Павильон "Узбекистан" на ВДНХ в Москве.

Павильон &quot;Узбекистан&quot; на ВДНХ в Москве. - Sputnik Узбекистан
1/9
© Пресс-служба ВДНХ

Павильон "Узбекистан" на ВДНХ в Москве.

© Пресс-служба ВДНХ

Павильон "Узбекистан" на ВДНХ в Москве.

Павильон &quot;Узбекистан&quot; на ВДНХ в Москве. - Sputnik Узбекистан
2/9
© Пресс-служба ВДНХ

Павильон "Узбекистан" на ВДНХ в Москве.

© Пресс-служба ВДНХ

Павильон "Узбекистан" на ВДНХ в Москве.

Павильон &quot;Узбекистан&quot; на ВДНХ в Москве. - Sputnik Узбекистан
3/9
© Пресс-служба ВДНХ

Павильон "Узбекистан" на ВДНХ в Москве.

© Пресс-служба ВДНХ

Павильон "Узбекистан" на ВДНХ в Москве.

Павильон &quot;Узбекистан&quot; на ВДНХ в Москве. - Sputnik Узбекистан
4/9
© Пресс-служба ВДНХ

Павильон "Узбекистан" на ВДНХ в Москве.

© Пресс-служба ВДНХ

Павильон "Узбекистан" на ВДНХ в Москве.

Павильон &quot;Узбекистан&quot; на ВДНХ в Москве. - Sputnik Узбекистан
5/9
© Пресс-служба ВДНХ

Павильон "Узбекистан" на ВДНХ в Москве.

© Пресс-служба ВДНХ

Павильон "Узбекистан" на ВДНХ в Москве.

Павильон &quot;Узбекистан&quot; на ВДНХ в Москве. - Sputnik Узбекистан
6/9
© Пресс-служба ВДНХ

Павильон "Узбекистан" на ВДНХ в Москве.

© Пресс-служба ВДНХ

Павильон "Узбекистан" на ВДНХ в Москве.

Павильон &quot;Узбекистан&quot; на ВДНХ в Москве. - Sputnik Узбекистан
7/9
© Пресс-служба ВДНХ

Павильон "Узбекистан" на ВДНХ в Москве.

© Пресс-служба ВДНХ

Павильон "Узбекистан" на ВДНХ в Москве.

Павильон &quot;Узбекистан&quot; на ВДНХ в Москве. - Sputnik Узбекистан
8/9
© Пресс-служба ВДНХ

Павильон "Узбекистан" на ВДНХ в Москве.

© Пресс-служба ВДНХ

Павильон "Узбекистан" на ВДНХ в Москве.

Павильон &quot;Узбекистан&quot; на ВДНХ в Москве. - Sputnik Узбекистан
9/9
© Пресс-служба ВДНХ

Павильон "Узбекистан" на ВДНХ в Москве.

Здание построили в 1954 году по проекту архитектора Стефана Полупанова. Оформлено здание по мотивам народного зодчества Узбекистана. Одно из главных украшений павильона – ротонда с фонтаном по центру.
После завершения реставрации у стен павильона будут располагаться каскадные фонтаны.
Реставрация должна завершиться уже в октябре. В обновленном здании разместится выставочно-торговый центр Республики Узбекистан.
Изначально, все павильоны ВДНХ строили по территориальному признаку, но в 1960-х годах павильоны перестроили, сделав их более современными и технологичными, но лишив национального колорита.
В 2014 году началась масштабная реконструкция ВДНХ, в рамках которой проходит реставрация павильонов. Уже открылись обновленные павильоны Казахстана, Азербайджана, Беларуси, Армении, Молдовы.
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