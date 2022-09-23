https://uz.sputniknews.ru/20220923/obnovlennyy-pavilon-uzbekistan-na-vdnx-foto-28398846.html

Как выглядит обновленный павильон "Узбекистан" на ВДНХ – фото

Как выглядит обновленный павильон "Узбекистан" на ВДНХ – фото

Заканчивается реставрация национального павильона на ВДНХ в Москве. Как выглядит обновленное здание – в материале Sputnik.

2022-09-23T09:01+0500

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2022-09-23T09:01+0500

фото

вднх

узбекистан

реставрация

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ТАШКЕНТ, 23 сен – Sputnik. На ВДНХ активно реставрируют павильоны бывших советских республик. Один из них – павильон №66, где располагалась экспозиция Узбекской ССР, сообщили корреспонденту Sputnik в пресс-службе ВДНХ.Здание построили в 1954 году по проекту архитектора Стефана Полупанова. Оформлено здание по мотивам народного зодчества Узбекистана. Одно из главных украшений павильона – ротонда с фонтаном по центру.После завершения реставрации у стен павильона будут располагаться каскадные фонтаны.Реставрация должна завершиться уже в октябре. В обновленном здании разместится выставочно-торговый центр Республики Узбекистан.Изначально, все павильоны ВДНХ строили по территориальному признаку, но в 1960-х годах павильоны перестроили, сделав их более современными и технологичными, но лишив национального колорита.В 2014 году началась масштабная реконструкция ВДНХ, в рамках которой проходит реставрация павильонов. Уже открылись обновленные павильоны Казахстана, Азербайджана, Беларуси, Армении, Молдовы.

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