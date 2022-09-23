https://uz.sputniknews.ru/20220923/plan-ameriki-deystvuet-evropa-rushitsya-28474694.html

План Америки действует: Европа рушится

План Америки действует: Европа рушится

В любом обществе считается доброй традицией беззлобно посмеиваться над поклонниками всевозможных теорий мирового заговора.

2022-09-23T12:38+0500

2022-09-23T12:38+0500

2022-09-23T12:38+0500

колумнисты

америка

европа

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В США веселятся над последователями "теории черных вертолетов", которые уверены, что правительство скрывает от них правду, включая факты контактов с инопланетянами. В России же принято подтрунивать над приверженцами убеждения, что за всеми текущими неспокойными событиями — от штормов на рынках и до череды локальных конфликтов — стоят заокеанские архитекторы. Отдельной главой этой парадигмы выступала теория, утверждавшая, что текущий энергетический и, как следствие, финансовый кризис Европы продуман заранее с целью, простите, состричь со шкуры американских союзников побольше шерсти и прибыли, пишет колумнист РИА Новости Сергей Савчук.Не будем утверждать, что любители тайных заговоров правы, но издание The Wall Street Journal опубликовало крайне интересный материал. В статье говорится о том, что представители крупного европейского бизнеса, включая машиностроение и автопром, а также химическую промышленность, начинают постепенно переносить свои производства в Соединенные Штаты. Связано это с запредельными ценами на энергоносители для якорных потребителей, что пока не приводит к банкротствам, но ставит ребром вопрос о кардинальном уменьшении производства.Среди перечисленных индустриальных тяжеловесов числится, например, голландский производитель сельскохозяйственных удобрений, компания OCI N.V. Основная продукция химиков из Нидерландов — это аммиак, мочевина и другие крайне полезные в плане урожайности вещества. Генеральный директор уже сообщил прессе, что предприятие будет разворачивать новые мощности по производству аммиака. Только уже в Техасе.В числе тех, кто пакует в дорогу производственные чемоданы, также числятся датский ювелирный бренд Pandora, автоконцерн Volkswagen и компания по выпуску электромобилей Tesla. Конкретно по последней примечательно то, что пару лет назад ее владелец, небезызвестный Илон Маск, с пафосом открывал цеха по сборке, для строительства которых специально вырубили целый реликтовый лес, а бурение скважин для поставки воды в промышленных объемах, как писали немецкие экологи, безвозвратно нарушило структуру водоносных слоев.Пока что первая — пробная — волна миграции, помимо улетевших в зенит цен на природный газ и, как следствие, электроэнергию, связана еще и с тем, что совсем недавно Джо Байден подписал так называемый Inflation Reduction Act (IRA), то есть закон о снижении инфляции. Он был опубликован донельзя вовремя, а помимо сугубо финансовой стороны, связанной со стабилизацией монетарной политики США, там отдельно прописаны льготы для тех иностранных предприятий, которые в этот непростой период истории решат связать свою производственную и налоговую судьбу с Америкой.Здесь можно было бы дежурно пройтись шутками по пресловутым вертолетам, НЛО и легендарной масонской ложе, однако есть одно большое но.Если перелистать календарь нашей памяти на полгода назад, мы вспомним, что, невзирая на крайне воинственную риторику функционеров Евросоюза, подавляющее политическое большинство, представляющее интересы в том числе крупного бизнеса своих стран, чрезвычайно неохотно рассматривало все инициативы по введению ограничительных мер против импорта российских энергоресурсов. Можно сказать, наблюдался тайный саботаж эмбарго, все вопросы тонули в бесконечных обсуждениях, которые к тому же частенько торпедировали представители Венгрии.Процесс этот был настолько явным, что из Вашингтона начали самым прямым образом угрожать европейскому коллективу всевозможными карами. Но поскольку еще гангстер Аль Капоне говорил, что при помощи пистолета и доброго слова можно добиться большего, нашлось место и прянику.Всем колеблющимся было обещано всеобъемлющее углеводородное счастье, море американской нефти и СПГ, которые, как утверждалось, смогут целиком погасить зависимость ЕС от аналогичных поставок из России. В итоге поставки российской нефти рухнули на 20 процентов, а объем импорта природного газа — на целую треть. Замещающие поставки из-за океана росли-росли, а к началу отопительного сезона остановились. Более того, представители сланцевой промышленности США, видимо, посмотрели прекрасный советский фильм "Джентльмены удачи" и на мольбы европейцев ответили легендарной фразой Савелия Крамарова — "кина не будет", электричество кончилось. В смысле, мы уперлись в потолок возможностей добычи, потому здоровья вам и хорошего настроения.В результате в преддверии первых сырых осенних холодов с государственных деревьев Евросоюза стали падать крупные промышленные плоды.Помимо уже перечисленных корпораций и компаний, перемещение производств в США с их более низкими ценами на энергоносители и электроэнергию также рассматривают такие мастодонты, как, например, ArcelorMittal. Сталелитейный гигант, как утверждает его генеральный директор Адитья Миттал, прорабатывает вариант двукратного уменьшения выплавки стали и выпуска сопутствующей продукции в Германии с одновременной компенсацией потерь путем наращивания производства в Техасе.Не отстают от металлургов и другие крупные игроки. О своих намерениях переехать на соседний континент также говорят в RHI Magnesita — это крупнейший в мире производитель огнеупоров. Компания, помимо того, что имеет самое большое количество точек производства среди всех коллег в отрасли, зарегистрирована в Лондоне, то есть бегство капитала имеет массовый характер, выходящий за пределы ЕвросоюзаДругие тяжеловесы мировой индустрии, немецкий BASF и норвежская Yara International, выпускающие всевозможные химикаты и сельскохозяйственные удобрения, пока о своем переезде не сообщили, но активно продвигают повестку о том, что бегство капиталов из Европы примет лавинообразный характер, если цены на электроэнергию и природный газ не будут снижены уже в ближайшее время. Призывы эти больше похожи на глас вопиющего в пустыне, так как на фоне ввода потолка цен на российскую нефть, неработающих магистральных газопроводов и отказа Америки наращивать поставки ожидать снижения цен мог бы только чрезвычайный оптимист.Конечно, перенос части производств еще не является признаком заката и распада Европы, но у ласточек этих очень угрожающий для ЕС окрас. Хотя бы потому, что создать комфортные условия для ключевых финансовых доноров и работодателей Брюссель не может просто физически, а США, которых и самих неплохо потрепала пандемия и последующие бури, вряд ли выпустят из своих рук куриц, несущих золотые яйца.Глядя на все это, поневоле начнешь верить, что невидимые глобальные планы существуют и успешно претворяются в жизнь.

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2022

Сергей Савчук https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/965/18/9651892_32:0:179:147_100x100_80_0_0_05fbcbbf454957c33a463c0efd300626.jpg

Сергей Савчук https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/965/18/9651892_32:0:179:147_100x100_80_0_0_05fbcbbf454957c33a463c0efd300626.jpg

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Сергей Савчук https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/965/18/9651892_32:0:179:147_100x100_80_0_0_05fbcbbf454957c33a463c0efd300626.jpg

план америки действует европа рушится в любом обществе считается доброй традицией беззлобно посмеиваться над поклонниками всевозможных теорий мирового заговора