https://uz.sputniknews.ru/20220923/posol-uzbekistana-vruchil-veritelnye-gramoty-prezidentu-oae-28469560.html

Посол Узбекистана вручил верительные грамоты президенту ОАЭ

Посол Узбекистана вручил верительные грамоты президенту ОАЭ

Церемония вручения верительных грамот прошла в в президентском дворце в Абу-Даби.

2022-09-23T10:11+0500

2022-09-23T10:11+0500

2022-09-23T10:11+0500

политика

посол

узбекистан

президент

оаэ

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ТАШКЕНТ, 23 сен – Sputnik. Абдулазиз Аккулов, назначенный Чрезвычайным и полномочным послом Республики Узбекистан в Объединенных Арабских Эмиратах, вручил верительные грамоты Президенту этой страны Мухаммаду ибн Заиду Аль-Нахайяну. Об этом сообщает пресс-служба министерства иностранных дел.Известно, что торжественная церемония прошла в президентском дворце "Qasr Al-Watan" в Абу-Даби.В ходе состоявшейся краткой беседы глава ОАЭ заявил, что на современном этапе узбекско-эмиратские отношения динамично развиваются. Также он сообщил о готовности эмиратской стороны принять меры для дальнейшего расширения и укрепления сотрудничества с Узбекистаном.Напомним: Узбекистан активно развивает сотрудничество с зарубежными партнерами. В республике растет число предприятий с иностранным капиталом. Так, по данным за июнь текущего года, на втором месте среди стран, создавших предприятия в Узбекистане, Турция заняла второе место, зарегистрировав 151 организацию.На первом месте же находится Россия, создавшая 302 предприятия в Узбекистане. Россия остается ключевым торговым партнером Узбекистана. С предприятиями в республике сотрудничают 84 российских субъекта.

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посол узбекистана вручил верительные грамоты президенту оаэ церемония вручения верительных грамот прошла в в президентском дворце в абу даби абдулазиз аккулов