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Путин обсудил с принцем Саудовской Аравии взаимодействие в рамках ШОС
Путин обсудил с принцем Саудовской Аравии взаимодействие в рамках ШОС
Российский президент по телефону поздравил наследного принца и народ страны с 90-летием провозглашения Королевства Саудовская Аравия.
2022-09-23T17:06+0500
2022-09-23T17:06+0500
2022-09-23T17:11+0500
россия
владимир путин
саудовская аравия
переговоры
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ТАШКЕНТ, 23 сен – Sputnik. Президент России Владимир Путин по телефону поздравил наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда Бен Сальмана Аль Сауда с 90-летием провозглашения королевства, сообщает пресс-служба Кремля.Президент просил передать сердечные поздравления Королю Сальману Бен Абдель-Азизу Аль Сауду и руководству и народу страны.Стороны также обсудили взаимодействие в рамках Шанхайской организации сотрудничества. Напомним, на Самаркандском саммите ШОС Саудовская Аравия получила статус партнера по диалогу организации.Обсудили стороны также меры обеспечения стабильности на мировом нефтяном рынке и дали высокую оценку усилиям в рамках "ОПЕК плюс".
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президент владимир путин телефонные переговоры шос шанхайская организация сотрудничества партнер по диалогу саудовская аравия
президент владимир путин телефонные переговоры шос шанхайская организация сотрудничества партнер по диалогу саудовская аравия
Путин обсудил с принцем Саудовской Аравии взаимодействие в рамках ШОС
17:06 23.09.2022 (обновлено: 17:11 23.09.2022)
Российский президент по телефону поздравил наследного принца и народ страны с 90-летием провозглашения Королевства Саудовская Аравия.
ТАШКЕНТ, 23 сен – Sputnik.
Президент России Владимир Путин по телефону поздравил наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда Бен Сальмана Аль Сауда с 90-летием провозглашения королевства, сообщает
пресс-служба Кремля.
Президент просил передать сердечные поздравления Королю Сальману Бен Абдель-Азизу Аль Сауду и руководству и народу страны.
Стороны также обсудили взаимодействие в рамках Шанхайской организации сотрудничества. Напомним, на Самаркандском саммите ШОС Саудовская Аравия получила статус партнера по диалогу организации.
"Мухаммед Бен Сальман отметил возрастающую роль ШОС в международных делах, выразил готовность королевства активно участвовать в его деятельности", - говорится в сообщении пресс-службы.
Обсудили стороны также меры обеспечения стабильности на мировом нефтяном рынке и дали высокую оценку усилиям в рамках "ОПЕК плюс".