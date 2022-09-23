https://uz.sputniknews.ru/20220923/putin-obsudil-s-printsem-saudovskoy-aravii-vzaimodeystvie-v-ramkax-shos-28486766.html

Путин обсудил с принцем Саудовской Аравии взаимодействие в рамках ШОС

Путин обсудил с принцем Саудовской Аравии взаимодействие в рамках ШОС

Российский президент по телефону поздравил наследного принца и народ страны с 90-летием провозглашения Королевства Саудовская Аравия.

2022-09-23T17:06+0500

2022-09-23T17:06+0500

2022-09-23T17:11+0500

россия

владимир путин

саудовская аравия

переговоры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/09/12/28334297_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_aa5e86cf03b13ecff93866bb166fa09f.jpg

ТАШКЕНТ, 23 сен – Sputnik. Президент России Владимир Путин по телефону поздравил наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда Бен Сальмана Аль Сауда с 90-летием провозглашения королевства, сообщает пресс-служба Кремля.Президент просил передать сердечные поздравления Королю Сальману Бен Абдель-Азизу Аль Сауду и руководству и народу страны.Стороны также обсудили взаимодействие в рамках Шанхайской организации сотрудничества. Напомним, на Самаркандском саммите ШОС Саудовская Аравия получила статус партнера по диалогу организации.Обсудили стороны также меры обеспечения стабильности на мировом нефтяном рынке и дали высокую оценку усилиям в рамках "ОПЕК плюс".

россия

саудовская аравия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

президент владимир путин телефонные переговоры шос шанхайская организация сотрудничества партнер по диалогу саудовская аравия