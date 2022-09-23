https://uz.sputniknews.ru/20220923/s-1-oktyabrya-nadomnitsam-uvelichat-subsidii-v-poltora-raza-28489754.html
С 1 октября надомницам увеличат субсидии в полтора раза
С 1 октября надомницам увеличат субсидии в полтора раза
Для предпринимателей, нанявших на работу не менее пяти надомниц из "Женской тетради", аренда государственных помещений снизится вдвое.
2022-09-23T18:12+0500
2022-09-23T18:12+0500
2022-09-23T18:18+0500
общество
льготы
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ТАШКЕНТ, 23 сен – Sputnik. С 1 октября 2022 года увеличится размер субсидии предпринимателям на покупку оборудования для надомниц. Это предусматривает постановление президента "О дополнительных мерах по повышению занятости и укреплению здоровья женщин".Кроме того, ежегодно будет проходить конкурс региональных проектов среди субъектов предпринимательства, нанявших не менее 20 малообеспеченных женщин надомниц в махаллях отдаленных и труднодоступных районов.В центрах женского предпринимательства организуют учебные курсы для начинающих надомниц с привлечением лидеров-надомников.Кроме того, для предпринимателей, нанявших на работу в качестве надомниц не менее пяти сотрудниц из "Женской тетради", аренда государственных помещений снизится вдвое.Если не менее 70% общей численности работников производственного предприятия составляют надомницы, включенные в "Женскую тетрадь", то предприниматель освобождается от уплаты арендной платы до 1 октября 2027 года.
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надомницы субсидии постановление арендная плата "женская тетрадь" трудоустройство
надомницы субсидии постановление арендная плата "женская тетрадь" трудоустройство
С 1 октября надомницам увеличат субсидии в полтора раза
18:12 23.09.2022 (обновлено: 18:18 23.09.2022)
Для предпринимателей, нанявших на работу не менее пяти надомниц из "Женской тетради", аренда государственных помещений снизится вдвое.
ТАШКЕНТ, 23 сен – Sputnik.
С 1 октября 2022 года увеличится размер субсидии предпринимателям на покупку оборудования для надомниц. Это предусматривает постановление
президента "О дополнительных мерах по повышению занятости и укреплению здоровья женщин".
Кроме того, ежегодно будет проходить конкурс региональных проектов среди субъектов предпринимательства, нанявших не менее 20 малообеспеченных женщин надомниц в махаллях отдаленных и труднодоступных районов.
В центрах женского предпринимательства организуют учебные курсы для начинающих надомниц с привлечением лидеров-надомников.
Кроме того, для предпринимателей, нанявших на работу в качестве надомниц не менее пяти сотрудниц из "Женской тетради", аренда государственных помещений снизится вдвое.
Если не менее 70% общей численности работников производственного предприятия составляют надомницы, включенные в "Женскую тетрадь", то предприниматель освобождается от уплаты арендной платы до 1 октября 2027 года.