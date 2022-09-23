https://uz.sputniknews.ru/20220923/uzbekistanskie-futbolisty-provedut-match-protiv-sbornoy-yujnoy-korei-28472840.html

Узбекистанские футболисты проведут матч против сборной Южной Кореи

Узбекистанские футболисты проведут матч против сборной Южной Кореи

Подробнее о предстоящем матче - в нашем материале.

2022-09-23T12:09+0500

2022-09-23T12:09+0500

2022-09-23T12:09+0500

спорт

футболист

узбекистан

сборная

южная корея

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ТАШКЕНТ, 23 сен – Sputnik. Сборная Узбекистана по футболу U23 сыграет международный товарищеский матч со сборной Южной Кореи. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета республики.Известно, что товарищеский матч пройдет в пятницу. Узбекистанские спортсмены проведут игру на домашнем стадионе своих соперников в Южной Корее, провинции Кёнгидо на стадионе "Хвасонг".Начало матча запланировано на 13.00 по ташкентскому времени.Напомним: ранее молодежная сборная Узбекистана заняла второе место в Кубке Азии-2022 U23. Финальный матч проходил в Ташкенте на стадионе "Бунёдкор", где узбекистанские футболисты уступили сборной Саудовской Аравии со счетом 0:2.

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узбекистанские футболисты сыграют со сборной южной кореи подробнее о предстоящем матче где будет проходить члены сборной кто поехал стадион хвасонг u23