https://uz.sputniknews.ru/20220923/v-bankomatax-uzbekistana-nevozmojno-snyat-dengi-s-karty-mir-28478356.html

В банкоматах Узбекистана невозможно снять деньги с карты "МИР"

В банкоматах Узбекистана невозможно снять деньги с карты "МИР"

Информацию подтвердили в колл-центре Uzcard. 23.09.2022, Sputnik Узбекистан

2022-09-23T12:48+0500

2022-09-23T12:48+0500

2022-09-23T12:51+0500

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ТАШКЕНТ, 23 сен – Sputnik. Из-за временной приостановки обслуживания карт "Мир" в Узбекистане с данных платежных карт невозможно получить наличные в банкомате. Информацию корреспонденту Sputnik подтвердили в колл-центре Единого общереспубликанского процессингового центра Uzcard.Напомним, сегодня обслуживание карт "МИР" было приостановлено с 9 утра в Узбекистане."В связи с проведением необходимых технических процедур на стороне участника платежной системы UZCARD с 09:00 23 сентября 2022 года приостанавливает обслуживания карт "Мир" в инфраструктуре ПС UZCARD и работу кобейджинговых карт UZCARD – "Мир" за рубежом", - сообщается в релизе пресс-службы.При этом кобейджинговые карты "UZCARD – МИР" работают в штатном режиме на территории Узбекистана, уточнили в компании.

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