https://uz.sputniknews.ru/20220923/v-dnr-i-lnr-nachalsya-referendum-po-vxojdeniyu-respubliki-v-sostav-rossii-28473918.html

В ДНР и ЛНР начался референдум по вхождению республики в состав России - видео

В ДНР и ЛНР начался референдум по вхождению республики в состав России - видео

Голосование стартовало в 8.00 по московскому времени.

2022-09-23T11:20+0500

2022-09-23T11:20+0500

2022-09-23T11:27+0500

специальная военная операция россии в донбассе

днр

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ТАШКЕНТ, 23 сен – Sputnik. В Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях стартовали референдумы о будущем регионов. Об этом сообщает РИА Новости.Известно, что голосование будет длиться пять дней, во вторник оно пройдет на избирательных участках, а в предшествующие дни в целях безопасности — на придомовых территориях и по заявлениям на дому.Председатель ЦИК ЛНР Елена Кравченко сообщила, что в 8:00 (мск) все участки на территории республики приступили к работе, всего их 461. Член ЦИК ЛНР также подтвердил, что "с 8 утра свою работу начинают места для голосования вне помещения", все бюллетени доставлены.Голосование на референдуме в Мелитополе Запорожской области началось в 8:00, сотрудники избирательной комиссии начали обход адресов для сбора голосов горожан. Там во вторник для всех желающих отдать свой голос откроется 394 участка.Председатель избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова также подтвердила, что все участки открылись вовремя "в соответствии со своими маршрутными листами, которые готовили на сегодняшний день".Кроме того, для вынужденных переселенцев открыты участки в некоторых регионах России. Так, участки образованы в Якутске, Мирном и Нерюнгри, где на местных угледобывающих предприятиях трудятся шахтеры из Донбасса, а также на Сахалине.Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. Владимир Путин заявил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса и освобожденных территорий.

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в днр и лнр начался референдум по вхождению республики в состав россии голосование стартовало в 8 по московскому времени