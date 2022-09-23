https://uz.sputniknews.ru/20220923/v-samarkande-startoval-chempionat-tsa-po-legkoy-atletike---kto-predstavlyaet-uzbekistan-28483743.html
В Самарканде стартовал Чемпионат ЦА по легкой атлетике - кто представляет Узбекистан
В Самарканде стартовал Чемпионат ЦА по легкой атлетике - кто представляет Узбекистан
Узбекистан на соревнованиях представят победители V Игр исламской солидарности. 23.09.2022, Sputnik Узбекистан
2022-09-23T14:57+0500
2022-09-23T14:57+0500
2022-09-23T14:57+0500
спорт
легкая атлетика
самарканд
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ТАШКЕНТ, 23 сен – Sputnik. В Самарканде начался IV открытый Чемпионат Центральной Азии по легкой атлетике. Он продлится до 25 сентября на территории спортивного комплекса "Афросиаб Арена", передает корреспондент Sputnik.Для участия в соревнованиях в Узбекистан прибыли 300 спортсменов из 11 государств, среди которых Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Малайзия, Таиланд и Филиппины.Участники чемпионата выступят в следующих беговых дисциплинах: прыжки на высоту, прыжки с шестом, прыжки в длину, тройной прыжок, а также метание диска, молота, ядра и копья.К слову, сборная Узбекистана выступит почти во всех дисциплинах чемпионата. Республику представят победители V Игр исламской солидарности, состоявшихся в августе этого года в турецкой Конье - Шарифа Давронова, Анвар Анваров, Сухроб Ходжаев, Фарида Солиева, Наргиза Кучкарова и Роксана Худоярова.
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легкая атлетика, самарканд
легкая атлетика, самарканд
В Самарканде стартовал Чемпионат ЦА по легкой атлетике - кто представляет Узбекистан
Узбекистан на соревнованиях представят победители V Игр исламской солидарности.
ТАШКЕНТ, 23 сен – Sputnik. В Самарканде начался IV открытый Чемпионат Центральной Азии по легкой атлетике. Он продлится до 25 сентября на территории спортивного комплекса "Афросиаб Арена", передает корреспондент Sputnik.
Для участия в соревнованиях в Узбекистан прибыли 300 спортсменов из 11 государств, среди которых Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Малайзия, Таиланд и Филиппины.
Участники чемпионата выступят в следующих беговых дисциплинах: прыжки на высоту, прыжки с шестом, прыжки в длину, тройной прыжок, а также метание диска, молота, ядра и копья.
К слову, сборная Узбекистана выступит почти во всех дисциплинах чемпионата. Республику представят победители V Игр исламской солидарности, состоявшихся в августе этого года в турецкой Конье - Шарифа Давронова, Анвар Анваров, Сухроб Ходжаев, Фарида Солиева, Наргиза Кучкарова и Роксана Худоярова.