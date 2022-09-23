https://uz.sputniknews.ru/20220923/v-samarkande-startoval-chempionat-tsa-po-legkoy-atletike---kto-predstavlyaet-uzbekistan-28483743.html

В Самарканде стартовал Чемпионат ЦА по легкой атлетике - кто представляет Узбекистан

В Самарканде стартовал Чемпионат ЦА по легкой атлетике - кто представляет Узбекистан

Узбекистан на соревнованиях представят победители V Игр исламской солидарности. 23.09.2022, Sputnik Узбекистан

2022-09-23T14:57+0500

2022-09-23T14:57+0500

2022-09-23T14:57+0500

спорт

легкая атлетика

самарканд

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ТАШКЕНТ, 23 сен – Sputnik. В Самарканде начался IV открытый Чемпионат Центральной Азии по легкой атлетике. Он продлится до 25 сентября на территории спортивного комплекса "Афросиаб Арена", передает корреспондент Sputnik.Для участия в соревнованиях в Узбекистан прибыли 300 спортсменов из 11 государств, среди которых Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Малайзия, Таиланд и Филиппины.Участники чемпионата выступят в следующих беговых дисциплинах: прыжки на высоту, прыжки с шестом, прыжки в длину, тройной прыжок, а также метание диска, молота, ядра и копья.К слову, сборная Узбекистана выступит почти во всех дисциплинах чемпионата. Республику представят победители V Игр исламской солидарности, состоявшихся в августе этого года в турецкой Конье - Шарифа Давронова, Анвар Анваров, Сухроб Ходжаев, Фарида Солиева, Наргиза Кучкарова и Роксана Худоярова.

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