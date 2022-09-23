https://uz.sputniknews.ru/20220923/v-uzbekistane-priostanovili-obslujivanie-kart-mir---prichiny-28476178.html

В Узбекистане приостановили обслуживание карт "МИР" - причины

В Узбекистане приостановили обслуживание карт "МИР" - причины

Кобейджинговые карты "UZCARD-МИР" при этом продолжают работать в штатном режиме на территории Узбекистана, сообщают в пресс-службе платежной системы. 23.09.2022, Sputnik Узбекистан

2022-09-23T11:42+0500

2022-09-23T11:42+0500

2022-09-23T11:42+0500

экономика

мир

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/1e/23662490_0:212:2887:1836_1920x0_80_0_0_b977a02a344e05de8a21f39b442f7948.jpg

ТАШКЕНТ, 23 сен – Sputnik. В Узбекистане временно приостановили обслуживание карт "Мир". Об этом сообщили в Едином общереспубликанском процессинговом центре Uzcard."В связи с проведением необходимых технических процедур на стороне участника платежной системы UZCARD с 09:00 23 сентября 2022 года приостанавливает обслуживания карт "Мир" в инфраструктуре ПС UZCARD и работу кобейджинговых карт UZCARD – "Мир" за рубежом", - сообщается в релизе пресс-службы.При этом кобейджинговые карты "UZCARD – МИР" работают в штатном режиме на территории Узбекистана, уточнили в компании.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

мир