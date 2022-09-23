https://uz.sputniknews.ru/20220923/v-uzbekistane-priostanovili-obslujivanie-kart-mir---prichiny-28476178.html
В Узбекистане приостановили обслуживание карт "МИР" - причины
В Узбекистане приостановили обслуживание карт "МИР" - причины
Кобейджинговые карты "UZCARD-МИР" при этом продолжают работать в штатном режиме на территории Узбекистана, сообщают в пресс-службе платежной системы. 23.09.2022, Sputnik Узбекистан
2022-09-23T11:42+0500
2022-09-23T11:42+0500
2022-09-23T11:42+0500
экономика
мир
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/1e/23662490_0:212:2887:1836_1920x0_80_0_0_b977a02a344e05de8a21f39b442f7948.jpg
ТАШКЕНТ, 23 сен – Sputnik. В Узбекистане временно приостановили обслуживание карт "Мир". Об этом сообщили в Едином общереспубликанском процессинговом центре Uzcard."В связи с проведением необходимых технических процедур на стороне участника платежной системы UZCARD с 09:00 23 сентября 2022 года приостанавливает обслуживания карт "Мир" в инфраструктуре ПС UZCARD и работу кобейджинговых карт UZCARD – "Мир" за рубежом", - сообщается в релизе пресс-службы.При этом кобейджинговые карты "UZCARD – МИР" работают в штатном режиме на территории Узбекистана, уточнили в компании.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/1e/23662490_78:0:2809:2048_1920x0_80_0_0_edd3013bea7044ce04a033c41cfa451f.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мир
В Узбекистане приостановили обслуживание карт "МИР" - причины
Кобейджинговые карты "UZCARD-МИР" при этом продолжают работать в штатном режиме на территории Узбекистана, сообщают в пресс-службе платежной системы.
ТАШКЕНТ, 23 сен – Sputnik. В Узбекистане временно приостановили обслуживание карт "Мир". Об этом сообщили в Едином общереспубликанском процессинговом центре Uzcard.
"В связи с проведением необходимых технических процедур на стороне участника платежной системы UZCARD с 09:00 23 сентября 2022 года приостанавливает обслуживания карт "Мир" в инфраструктуре ПС UZCARD и работу кобейджинговых карт UZCARD – "Мир" за рубежом", - сообщается в релизе пресс-службы.
При этом кобейджинговые карты "UZCARD – МИР" работают в штатном режиме на территории Узбекистана, уточнили в компании.